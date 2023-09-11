家暴令無用...醉夫當街持磚砸傷妻　子護母連揮4拳打倒父

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮一名男子酒醉後與細故與妻子當街發生口角衝突，男子盛怒下竟持磚頭砸車，又持磚打傷妻子頭部，身旁的兒子看不下去挺身護母，連揮四拳將父親打倒在地，所幸妻子送醫後沒有生命危險，由於妻子先前已聲請家暴令，警方已依法將這名家暴醉夫移送法辦。

▲丈夫喝醉當街持磚頭準備攻擊妻子。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

這樁不幸的家庭鬧劇也被開車路過的民眾全程目擊，並將行車紀錄器影片PO在社群分享：10日晚間6時許車輛行經芬草路一段和成功路口時，只見一名中年男子在路口斜對面一處轉角店面前與一名女子大吵，接著先拿起路邊磚頭將停放的車輛後車窗砸破；女子本來還上前伸手想阻止男子，怎料男子又撿起磚頭向妻子緩緩逼近，最後竟揚手朝女子頭部砸下，將她打傷。

▲丈夫喝醉竟當街持磚頭砸破自家車輛車窗。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

女子痛得當場垂頭扶在牆邊，一旁一名白衣年輕男子隨進衝上前制止，先將男子推開，接著揚起右拳朝男子的臉部連續痛揍，當場將他打倒在地、四腳朝天；現場民眾見狀嚇得立刻報案，由消防隊將女子送醫急救，警方則將施暴的中年男子帶回偵訊。

▲妻子遭攻擊後摀頭扶牆，兒子護母上前推開醉父、接著揮拳將他打倒在地。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

警方調查，原來當街爆發全武行的是一家三口，而且受傷的妻子早前已向法院聲請獲得家暴保護令，卻還是躲不過昨天的劫難；據了解，當天丈夫疑似在家中喝醉酒，藉口找不到私人物品就開始咆嘯、亂砸東西，母子倆奪門逃出，他竟開車追上，又持磚頭砸壞自己的車、攻擊妻子，兒子氣不過就揮拳打倒父親、避免母親再受傷害。

警方訊後，依《家庭暴力防治法》、《兒童及少年福利與權益保障法》，將酒後失態又失控的失職人夫和人父移送南投地檢署偵辦。