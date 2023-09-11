北捷唭哩岸站驚現恐怖剪刀男　她看一眼...被瘋狂追逐驚險逃命

▲北市北投區唭哩岸捷運站驚見「剪刀怪客」隨機揮舞，民眾嚇壞報警處理 。（圖／翻攝自Facebook／靠北北投幫）

記者黃宥寧／台北報導

嚇壞！北市北投區西安街二段唭哩岸捷運站前，昨（10日）有名年約40多歲男子持不明物品追逐等友人女子，女子慌張中驚見男子疑從包包掏出尖銳剪刀，該名女子事後也赴派出所報案。警方目前也調閱監視器，掌握嫌疑人身份，將朝恐嚇安全罪偵辦。據悉，該名男子居無定所，過去也有對路人隨機吐口水攻擊等行為。

女網友在臉書《靠北北投幫》發文表示，昨上午6時許左右，在唭哩岸捷運站附近路邊與1名身穿白衣男子對到眼，男子隨後手往袋子裡撈，隨後竟看到男子手握一把紅色握柄剪刀，讓她嚇壞心想「他該不會想插我吧？」立刻騎車往前移動，回頭一看，白衣男竟快跑追上。

女網友接著驚恐說，逃跑過程看了一下，「他居然真的追過來！他跑超快的，我立馬轉到右邊巷子裡，他居然已經追到巷口」、「嚇到我大便都縮起來啦！」、「太驚魂就去警局報案」，最後也餘悸猶存說，若不夠警戒，是不是那把剪刀就會傷到自己了。

▲白衣男持尖銳物品追著女子。（圖／翻攝自Facebook／靠北北投幫）

文章一po出，有網友也表示該名男子為累犯，且居無定所，過去與其胞兄一度出現在北投隨機攻擊過民眾，更在北市多處所出沒，警方為查緝，擴大調閱、過濾多支監視器，最後則在北市中正區某運動中心將他逮捕，豈料近日又出現造成人心惶惶。

對此，轄區石牌派出所表示，獲民眾報案後，火速調閱周邊監視器畫面，已掌握其身分，將立即通知嫌疑人到案說明，以釐清案情，全案朝向恐嚇安全罪嫌偵辦，同時呼籲民眾如發現可疑人物，請撥打110報案。