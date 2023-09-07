警官涉洩密遭調查！　同事驚：很認真是好人...壓制槍砲犯畫面曝

▲北市警局中正一分局偵查隊顏姓小隊長，涉違法幫忙查詢他人個資遭士林地檢署搜索。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

北市警中正一分局偵查隊顏姓小隊長，涉嫌從2018年到2021年間，疑收受修車廠業者請託，違法查閱並洩漏民眾個資，士林地檢署今（7日）上午指揮廉政署，兵分多路搜索中正一顏員辦公室、住家等5處，預計稍晚將依洩密等罪將涉案的顏員、業者數人帶回士檢複訊。據悉，顏員工作認真，曾共事的同仁聽聞此事，也都驚訝不已。

56歲顏員因警界「六年條款」，從北投警分局調到中正一服務至今約2年，平時表現安分守己，曾共事過的同仁也都讚譽有加，更直呼「就是個好人」，對於他涉及洩密都感到不可置信；稍早警方也提供一段他認真執勤，英勇壓制槍砲犯畫面，但顏如今卻爆出涉洩密給友人，且可能收受不法利益。

▲顏姓小隊長查緝槍砲犯，果斷火速將人壓制在地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢廉查出，顏員涉2018年至2021年間，疑收受1家修車廠業者請託，調閱民眾個資，今早8時廉政署持搜索到警局，目前仍在訊問中，而被搜索的地點也尚未搜完，稍晚除顏員也將預計將相關5人帶回士林地檢署複訊。

中正一分局也強調，本分局秉持毋枉毋縱、不庇縱及「警紀警辦」之精神，全力配合地檢署調查，針對員警違法違紀事件從嚴查辦，以維警察形象。