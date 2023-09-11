鹽酥雞整年買一送一！　老闆娘掛紅布條「賀兒子考上嘉大」

▲桃園一間鹽酥雞整年都買一送一，好康優惠吸引網友熱烈討論。 （圖／翻攝臉書社團／路上觀察學院）

記者陳致平／採訪報導

有網友分享一張炸雞店的紅布條，顯眼的大字上寫著「兒子考上國立嘉義大學，鹽酥雞整年都買一送一」，照片一出後吸引2.4萬名網友按讚，一整年的好康優惠也激起網友熱烈討論。

一名網友9日在臉書社團路上觀察學會分享一張炸雞店的優惠布條，紅紅的布條上寫著明顯的大字「賀！兒子考上國立嘉義大學，鹽酥雞整年都買一送一，香爆大魷魚整年送雞腿或腿排」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

霸氣又慷慨的優惠標語吸引不少網友按讚討論，網友紛紛留言寫下，「在我家旁邊我還不買爆」、「有這種可以打從心裡為自己的小孩感到驕傲的父母真的讓人很羨慕」、「掛布條的老闆很是開心、很是驕傲」、「老闆買一送一整年耶很慷慨」、「能感受到老闆的喜悅！恭喜！」

有網友循線找到這間炸雞店，發現店家早在8月底就在自家粉專「大瑋叔叔炸雞桃園站前店」上分享這個好消息，並呼籲客人可以一起前往店裡和老闆娘一起同歡、分享快樂。

但也有不少人擔心，一份賣60元的鹹酥雞還要買一送一，店家優惠全年度大放送「會不會被吃垮？」記者致電給老闆娘後，她也分享了活動的初衷，張姓老闆娘表示，「主要是讓孩子有被重視的感覺，而且兒子考上公立大學學費也幫家裡省了很多錢」，雖然活動買一送一且持續一整年，「確實沒什麼利潤」，但不少來店的客人除了鹽酥雞之外也會再購買一些小點心。

活動開跑至今，老闆娘透露「客人確實很多」，不過店家在處理餐點和出餐順序上都掌握得不錯，不會讓現場客人等太久。回到活動的初衷，老闆娘回答道，最重要的是「慶祝」，想要和所有人分享這種開心的感覺，她也笑著補充，鹽酥雞也是一種很好的派對食物，適合很多人一同分享喜悅。

►慶祝《ETstar學習雲》平台開站，早鳥優惠4折起，輸入《ET99》再享9折！

☛手刀前往 ETStar學習雲 選課囉~