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大陸 大陸焦點 特派現場

結夥搶劫「只分到170元」！男躲山洞14年崩潰自首：想過正常生活

▲▼ 。（圖／）

▲男子潛逃期間，錯過了父親的離世、兒子的婚禮以及孫子的出世。（圖／翻攝頂端新聞）

圖文／CTWANT

2009年，大陸湖北恩施一處加油站曾發生一起搶案，當時劫匪四人共搶奪到2部手機與人民幣156元（約新台幣688元）。在警方的追緝下，其中3名劫匪早已落網，而尚未落網的劉姓劫匪則是在2023年春節期間投案。警方調查後才知道，當時搶案發生後，劉姓男子僅分得人民幣39元（約新台幣170元），之後為了躲避追緝，就躲藏在深山的山洞中，這樣一躲，就是整整14年。近日他聽家人勸告自首，他表示，現在想過正常生活。

綜合陸媒報導，在恩施加油站的搶案發生後，其中3名劫匪很快地就被警方逮捕，更分別被判刑11年、10年、4年不等的有期徒刑。但其中的劉姓劫匪因為下落不明，也讓本案成為懸案。

而在2023年春節期間，劉姓劫匪突然現身宣恩縣公安局自首。警方調查後才知道，在搶案發生後，劉姓男子僅分到人民幣30元。而為了躲避警方的追緝，他就選擇跑到深山的溶洞中躲藏，這一待就是14年。而在這中間，他錯過了父親的葬禮、兒子的婚禮，以及孫子的出生。

也是因為錯過家人的陪伴太久，最後劉姓劫匪是在家人的勸說下，終於起心動念決定自首，所以才跑到警局自首。報導中也指出，最後劉姓劫匪於4月被法院判刑3年9個月，同時必須繳交人民幣3000元的罰金。

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