BBC直擊！摩洛哥200人村落確認90死多人失蹤　救難犬挺進災區

▲摩洛哥山地村落塔菲加特幾乎被摧毀。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

摩洛哥8日強震造成至少4500多人傷亡，距旅遊之都馬拉喀什60公里的山地村落塔菲加特（Tafeghaghte）災情慘重，來自西班牙的救難犬在瓦礫堆中穿梭，救援人員仔細搜尋生命跡象。然而找到生還者的希望愈趨渺茫，因為原本住著200人的村落已確認90人罹難，還有多人下落不明。

綜合BBC、法新社報導，西班牙救援團隊挺進摩洛哥山地村落塔菲加特協助搜救，他們是首批抵達此處的國際救難隊。人就在現場的BBC記者貝克（Nick Beake）只能以非常小聲的聲音進行轉播，因為搜救隊在村落另個地方正仔細聆聽著，抱著一絲希望努力尋找生命跡象。

Morocco: Inside village with 90 people dead after quake https://t.co/tZe1YfJhGe — BBC News (World) (@BBCWorld) September 10, 2023

然而找到生還者的希望越來越渺茫。貝克說，「這個村原本住著200人，現在已經確認有90人罹難」，還有許多人下落不明，其餘的人還在醫院。

透過鏡頭，貝克就站在損毀的建築物旁，滿地瓦礫殘骸。他形容，村落的建築物結構並不複雜，當遇上這種等級的地震來襲時，房屋會倒塌，許多人當時根本沒有逃生的機會。當地居民透露，他們需要更多的水和食物，要更多外界的支援，因為目前還沒收到來自摩洛哥政府的援助。