男子機上大喊「有炸彈」　陸國航起飛半小時突折返引乘客恐慌

▲大陸國航一架由廈門飛武漢的CA8228航班傳出有機上有炸彈，班機緊急返航。（圖／翻攝看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸國航一架由廈門飛武漢的CA8228航班於昨（7）晚起飛後，由於有男性乘客在機艙內聲稱「機上有炸彈」，引起乘客恐慌，起飛後約半小時立即返航檢查。飛機返抵廈門機場後，機場員警迅速控制該名乘客並帶回調查，隨後排除炸彈可能，原班機於今（8）日清晨抵達武漢天河機場。

▲大陸國航班機傳出機上有炸彈，廈門機場大批員警戒備。（圖／翻攝新京報微博）

《新京報》報導，國航CA8228航班起飛後突返航，原因是機上乘客反映，一名中年男子突然喊出「機上有炸彈」，引發乘客恐慌。據同班機乘客表示，當時還在睡夢中，聽到有名男子喊著有炸彈，不到一分鐘又開始大喊，「飛機上有炸彈喔，一連喊了好幾聲，且聲音越來越大，周圍的人都醒了。」

▲男子宣稱國航班機上有炸彈，引起乘客恐慌，有老人因此身體不適。（圖／翻攝新京報微博）

隨後，空服員立即上前安撫該名男子，同時檢查周邊行李及清空附近座位，目擊者表示，空服員詢問該名男子發生什麼狀況，他都沈默不語，過程中還導致一名老人受驚嚇發病。

飛機經過半小時返抵廈門機場後，經警方現場檢查，並未在飛機上發現疑似爆裂物，員警也將該名宣稱有炸彈的男子帶回調查。經過一番折騰，該航班才重新起飛，並於8日4時54分抵達武漢天河國際機場。