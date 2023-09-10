山道猴仰德大道狂飆！重機男時速105公里　最高罰3萬6+吊牌

▲陽明山一名紅牌重機騎士在仰德大道4段以時速105公里狂飆。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、郭玗潔／台南報導

陽明山也有山道猴子！一名紅牌重機騎士在限速40公里的仰德大道4段路段，以時速105公里往山上狂飆，身上穿的紅T也被狂風掀開，不顧性命一路裸背飆車的危險行徑相當誇張。轄區員警表示，該重機騎士已「嚴重超速」，將面臨最高3萬6千元罰款，還有「吊扣牌照」6個月處分。

根據監視畫面，該名男子於晚間騎著紅牌重機，在限速為40公里的仰德大道4段格致國中路段，以時速105公里狂飆上山，危險行徑被測速照相取締。



士林分局指出，根據今年6月30日正式上路的道路交通管理處罰條例第43條修正條文，該男子已是危險駕駛中的「嚴重超速」，將面臨最高3萬6000元罰款，還有「吊扣牌照」6個月處分。

士林分局強調，他們於今年暑期展開「防制危險駕車專案」勤務，不分平假日於陽明山周遭仰德大道、中山北路、中正路、基河路等前往山區要道，執行移動式測速照相取締，強力杜絕山道競速。

士林分局也據統計指出，新法施行從今年6月30日至9月3日止，轄內設置路檢點攔查車輛，共計取締危險駕車38件、超速違規1357件及無照駕駛45件，執行成效相當良好。