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台中優漾盃育苗羽球邀請賽祭高額獎金　32支球隊參加

▲▼ 。（圖／主辦單位提供）

▲優漾複合運動會館昨舉辦育苗組羽球賽。（圖／主辦單位提供）

記者白珈陽／台中報導

優漾複合運動會館為提升台灣基層羽球運動發展，昨（9）日舉辦育苗組羽球邀請賽，由來自全台國小、國中及高中三級共32支球隊參加，主辦方祭出高額獎金，冠軍最高達5萬4000元。成人組即日起報名，10月8日截止。

優漾複合運動會館總經理陳揚鈞表示，台灣選手如戴資穎、周天成等，屢次在國際賽事創下佳績，確實讓台灣各界更重視羽球運動的發展，辦賽事的初衷也是如此，盼透過舉辦高規格賽事，提升各界對羽球運動的關心，提供舞台讓新生代的幼苗能夠展露頭角，並進一步讓社會各界支持羽球運動發展的資源，能確實挹注到基層小選手身上。

陳揚鈞指出，優漾羽球場設有七面東京奧運同款的羽球地墊，挑高十三米，並使用符合BWF世界羽聯GRADE1標準的照明設備，高規格場地除了能降低運動傷害發生風險，更能讓每一位打球的球友都感受到國際頂尖賽事的運動體驗。

陳揚鈞說，近年來也可以看到國民運動中心羽球場館，如2021年底開幕的潭子國民運動中心，陸續將燈光設備升級接軌國際。國際規格的燈具從照度到均勻度，都與傳統設備有顯著的差異，以BWF GRADE 1等級賽事來說，照度要求須達到1000流明以上，與傳統燈具僅有3、400流明相比，就有相當大的落差，因此新設備的普及，將更有助於台灣選手在國際賽場上獲得好成績。

本場賽事為提升台灣基層羽球運動的發展，特別為育苗組規劃獎金，育苗組冠軍獎金最高5萬4000元，除了部分會做為營養金提供給小選手使用外，其餘金額則會以隊伍為單位提供給學校運用，將更有助於提升小選手們訓練的環境與品質。

另外，「成人組」報名則至10月8日止，企業組與團體組冠軍有5萬元獎金，公開組冠軍可獲得10萬元獎金，參賽免報名費，即可感受頂級賽事體驗、爭奪高額獎金。

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