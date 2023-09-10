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17歲豪門千金整形死亡！手術中突「肺栓塞」　送院搶救不治

▲▼17歲豪門千金整形死亡！手術中突「肺栓塞」　送院搶救不治。（圖／Instagram）

▲瑪特在手術過程中出現肺栓塞，儘管隨即被送往醫院，但仍不治身亡。（圖／Instagram）

記者王佩翊／編譯

巴西一名17歲富二代少女因愛美接受整形手術，怎知卻在手術過程中出現肺栓塞症狀，儘管隨即被從整形診所送往醫院急救，但最終仍不幸死亡。而該起事件也再度喚起當地對於未成年整容的關注。

根據《太陽報》報導，17歲少女瑪特（Maythe Rudek Garcia）的父親是巴西知名富商加西亞（Marcos Garcia），而她的母親則是曾經參選巴西南部孔滕達市（Contenda）市長選舉的政治人物。

就讀於阿勞卡利亞學院（COC Araucaria College）的瑪特日前接受整形手術，但是手術過程中卻出現問題，導致她出現肺栓塞症狀。儘管當時醫療團隊隨即將她轉送至當地醫院搶救，但仍回天乏術。

瑪特的家屬並未透露她接受的是哪一個部位的整形手術，不過根據巴西法規，18歲以下的未成年者，在接受整形手術之前必須取得父母同意。

瑪特的葬禮已於9月6日完成，她被安葬在孔滕達市的賽琳哈公墓（Serrinha）。她所就讀的阿勞卡利亞學院則發表聲明稱，「我們懷著深刻的悲痛向大家宣布，瑪特去世了。在這個艱難的時刻，我們的心中充滿悲傷，並向梅特的家人與朋友致上最深的哀悼。」

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