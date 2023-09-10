老婦攔車「跪地陳情」遭無視？　縣長喊冤：當下沒有看到

記者林郁婷／綜合報導

湖南衡陽一名老婦人日前到公路上跪地告狀，大聲喊話，試圖攔下縣長的車隊，然而疑似遭到無視，4輛車子經過後直接離開，整個過程被錄下，在網路上引發討論。對此，涉事縣長出面回應，當時他的車子已經開過去，並沒有看到有人攔路，之後才知道有這個情況，已經派人去了解。

據《鳳凰網》報導，影片中一支有4輛車的車隊經過公路，其中一輛的車身還有「環境監察」字樣，遇到前方一名女子跪在地上，神情著急似乎是在努力陳情，周圍站著1名警察和2名穿著便服的壯漢，一行人沒有理會而是直接開走。

▲縣長的車隊疑似沒有理會村民跪地告狀。（圖／翻攝自影片）

據了解，當時車子裡面坐的是衡陽縣縣長孫浩，正帶著團隊下鄉檢查生態環保工作。

影片在網路上被不停轉發和討論，對此，縣長孫浩也出面喊冤，「視頻裡展現的不是那麼回事，當天我的車已經過去了，並沒有看到攔路的」，後來是聽同事說有民眾攔車才知道，「我已經安排人去了解了，當事人反映的是企業股東之間的矛盾。」

影片中跪地陳情的戴姓女子有不同說法，「我看到有車開道，就攔下了第一輛車，沒看到有過去的車，我知道他那天有視察，那條路是他必經的道路」，攔車的目的確是為了反映企業股東之間的問題，但從那之後並沒有政府人員來找過她。