桃園社區大學秋季班聯合開學　年吸引逾3萬人次參與學習

▲市長張善政表揚社區大學優良教師、社團及志工。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市社區大學112年度秋季班聯合開學暨頒獎典禮，9日於八德區大成國中舉行。市長張善政出席典禮，表揚社區大學優良教師、社團及志工並表示，桃園社區大學所開設的課程多元且豐富，期盼桃園各社區大學能夠繼續成長，讓所有想學習的桃園市民都能在社區大學找到合適的課程，讓桃園成為終身學習最好的城市。

教育局長劉仲成表示，今（112）年度桃園市社區大學成人教育師鐸獎、公共性社團及優良志工選拔，先由社區大學進行校內初審，再由教育局聘請專家學者加以審查。社區大學成人教育師鐸獎得獎講師皆服務 5 年以上，更積極參與社區服務，對於社區大學發展扮演十分重要的角色；優良社團得獎者皆成立一學期以上，訂定明確的年度計畫，社團宗旨及活動，除配合學校計畫外，主要以社區服務、公共參與為主要方向，獲獎志工則皆為服務滿 1 年以上、時數達 300 小時以上。

劉局長指出，桃園全市5所社區大學每年開設千餘門課程嘉惠在地居民，吸引超過3萬人次參與學習。112年秋季班即將於9月初開課，有興趣的民眾可透過「桃園市社區大學聯合網站」（網址：https://tycc.org.tw/）查詢學習地點、課程及報名等資訊，65 歲以上長者、新住民、原住民及低收入戶等民眾也享有優惠。

包括市議員許家睿、市府教育局長劉仲成、八德區長蔡豊展、八德社區大學校長謝登旺、中壢社區大學校長趙子澤、新楊平社區大學校長唐春榮、蘆山園社區大學校長潘寶秀、桃園社區大學校長郭碧味等均一同出席活動。