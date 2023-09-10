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桃園超敢動！體表會精彩活動週末輪番登場　9／9-10壓軸演出

▲桃園超敢動！體表會精彩活動週末輪番登場

▲市長張善政表示，桃園的體育發展相當好。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

9月9日為國民體育日，桃園市於平鎮區1895乙未保台紀念公園，舉辦「桃園超敢動！2023桃園體表會」。市長張善政表示，近期世界盃（U18）青棒錦標賽開打，他日前也特地到台北天母棒球場，觀賞中華隊與美國隊的精彩賽事。本次中華隊有逾半數的選手來自桃園，其中又以取得組隊權的平鎮高中占最多數，顯示桃園的體育發展相當好。

其中平鎮表現也非常傑出，市府特別選在平鎮1895乙未保台紀念公園舉辦一系列體表會活動，期盼藉此激起大家對於體育運動的興趣、培養運動習慣，讓身體越來越健康，並期盼在市府的持續努力之下，讓平鎮成為桃園的體育之區，桃園則成為台灣的體育之都。

▲桃園超敢動！體表會精彩活動週末輪番登場

體育局長許彥輝表示，市府體育局自8月12日起，在平鎮1895乙未保台紀念公園舉辦一系列2023世界客家博覽會副展館體育表演節目及親子活動。9月9日、10日兩天也配合「國民體育日」擴大演出，今日由樂天女孩熱情開場，並邀請3組知名藝人、13組體育藝術表演團體輪番上場，帶來跨界編創且精彩的體育表演秀，希望透過體育運動結合表演藝術等方式展演，給觀眾豐富的視聽饗宴。

▲桃園超敢動！體表會精彩活動週末輪番登場

包括立法委員呂玉玲、市議員舒翠玲、陳韋曄、市府體育局長許彥輝、客家局長林昭賢、青年局長侯佳齡、平鎮區長呂緣、桃園市體育總會理事長葉俊毅、平鎮褒忠祠副主委宋狄釗、國立台北科技大學附屬桃園農工代理校長莊士鋒等均一同出席活動。

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