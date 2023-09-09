身價5億起跳！「仙氣天馬」狂閃鑽石光　飼主曝品種：絕對不賣

記者鄭思楠／綜合報導

吉林一名農場主近日曬出自己稀有的愛馬，這匹馬仙氣爆棚，通體白金色，全身散發著鑽石般的光芒，十分絢麗奪目。而牠就是傳說中的「汗血寶馬」，被號稱一匹可以換10輛法拉利，曾被人開價1700萬美金（約新台幣5.2億元）要買下。主人卻表示，牠是天賜的禮物，「多少錢都不賣。」

▲汗血寶馬渾身散發鑽石光芒。（圖／翻攝自影片）

吉林一名李姓男子是當地馬場的經營者，他擁有一匹神顏駿馬。近日，他把駿馬帶出場，瞬間引發人群暴動。

影片顯示，這匹白金汗血寶馬在陽光下散發著耀眼的光芒，皮毛如絲綢般光滑，簡直是流光溢彩。李男表示，目前大陸比較出名只有兩匹，「汗血寶馬是非常非常稀有的，是我們從國外引進回來的。」

李男進一步表示，「這是上天給予我的一個禮物，當時牠媽媽來，我們並不知道牠媽媽已經懷孕了。」對於汗血寶馬的身價，他也透露，之前在北京的一個展會上，牠的標價就已經是1700萬美金，「這是上天恩賜，多少錢我都不會賣。」

網友看後震驚稱，「我的個天啊！雖然買不起，看看也能飽眼福，好喜歡啊！」、「這毛色確實漂亮，就是維護成本太高了！」、「真漂亮，估計牠吃的比我好多了」。

据維基百科，汗血馬又名汗血寶馬、大宛馬、大宛良馬、天馬，是中亞出產的一種相當有名的良駒，山地馬種、抗疲勞，蹄堅硬，甚至可以「日行千里」。目前汗血寶馬在大陸已經絕跡，只有在土庫曼境內才能見到牠的蹤影，但在原生國土庫曼也只有3000匹左右，屬於該國非常珍貴的國寶。