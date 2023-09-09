港府被轟應對水災反應慢　特首黑雨過後才現身

▲香港暴雨災情。（圖／路透社）



文／中央社台北9日電

香港近日遭遇百年暴雨引發水災，特首李家超在黑色暴雨警告解除後約2.5小時才露面，港府沒有啟動耗費港幣1.5億元（約新台幣6億元）設立的「緊急警示系統」向市民發出最新警示，被批反應慢。

香港7日晚間天氣急轉直下，天文台發出黃色暴雨警告後一個多小時後，晚上11時零5分發出最嚴重的黑色暴雨警告。天文台並錄得自1884年以來一小時雨量最高紀錄。

8日凌晨1時許李家超在其官方臉書表示，「十分關注全港多個地區出現嚴重水浸」，當時全港多處積水，不少汽車幾乎被水淹沒，有地鐵站被大量雨水湧入而要關站，馬路變成河道。

直至凌晨5時34分港府才宣布因應「極端情況」，學校需停課，但沒宣布停工。

港府高官一直沒有影蹤，只透過發新聞稿交代最新天氣情況。直至8日2時30分才由政務司司長召開聯合記者會，不過李家超沒有出席。

天文台於8日下午3時40分解除黑色暴雨警告，李家超約晚上6時才現身，到港島區一處發生山泥傾瀉的地點視察。李家超見記者時，被問到為何沒有出席記者會及政府發出「極端情況」警示超過12小時才現身。

李家超表示，政府首要任務是做好應變，包括調配人手和裝備，在淹水情況下，「如果不是真正處理事件的人出現在現場，對於工作不認為有幫助。」

另一方面，水災期間市民不滿的是政府沒有啟動耗費1.5億元設立的「緊急警示系統」，向市民發出最新警示。

該系統在2020年11月推出，當時港府發新聞稿指，「在緊急情況下，例如極端天氣導致廣泛基建破壞、重大公共安全事故、大型公共衛生緊急情況等，政府部門可透過系統向公眾發送信息，提醒市民馬上採取應變措施。」

港府上次、也是首次使用「緊急警示系統」是在2022年3月疫情期間，提醒市民伊利沙伯醫院轉為定點醫院，切勿前往該急症室求醫。當時全港市民手機突然同一時間發出聲響及震動。

李家超向記者表示，政府發出黑色暴雨警示後，相信市民已有留意，但政府會檢視情況，日後如何多從安全系數、市民準備角度等，考慮發放更多、更準確的資訊。對於會不會向市民致歉，李家超沒有回應。

李家超9日早上繼續到多處視察。

這次香港黑色暴雨警告維持16.5小時，打破歷來紀錄；首次發出「極端情況」警示便維持約17小時。雖然雨災已過，但不少市民似乎怒氣未消。

有網友在李家超臉書留言表示，「除了做秀，特首有什麼懂得做？」、「昨晚最大雨11至1點全體政府消失了，那時我已跟家人討論，為何不用緊急警報系統？！」、「抗洪統籌不足，失敗中的失敗」、「特首，花1.5億的警示系統為何不在黃大仙地鐵站淹水時使用？政府認市民晚上11點會在街上看新聞？」