香港人世紀暴雨仍排隊等第一班地鐵　港漂女嘆：到底多愛上班？

▲港漂女一早發現地鐵外已經有一堆人排隊，在等第一班地鐵，直嘆到底多愛上班。（圖／翻攝自小紅書）



圖文／CTWANT

香港7日暴雨成災從馬路到地鐵都出現淹水狀況，香港天文台更是發出「黑色暴雨警告」，要民眾小心防範暴雨，沒想到面對相當大淹水仍有不少香港民眾排隊要等第一班地鐵去上班，這讓一名港漂女子興嘆，「香港人到底有多愛上班」。

香港從昨（7）日晚間開始下起暴雨，直到今日仍有短暫陣雨，也讓馬路與地鐵站都淹水，甚至彩虹站與黃大仙站都重創，但就有一名到香港工作的網友發現，即使清晨外面大雨，還是許多民眾趕第一班地鐵要去上班，地鐵站外擠滿人，這讓她感到相當驚訝，感嘆「香港人到底有多愛上班」！

▲香港黑色暴雨多處地方淹水成小河。（圖／讀者提供）



在黑色暴雨警告下，政府呼籲僱主參考八號颱風信號停班，不過仍有不少市民要繼續上班。有民眾乘搭港鐵上班時接受媒體訪問，透露公司沒有表示黑雨不用上班，即使勞工處作出呼籲，但沒有法定效力，因此民眾還是要冒著生命危險出門上班。

如今香港天文台已經將黑雨與黃雨警告信號解除，但仍然需要注意山泥傾瀉，以及天雨路滑等狀況。

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