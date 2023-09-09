為5萬擄人！圍毆打死丟包產業道路...竟是14人聯手奪命　僅4人成年

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

一名28歲錢姓男子4日晚間疑因債務糾紛，與女友騎車行經嘉義縣太保市祥和一路時，遭4人擄上車帶走，隨後被10多人痛毆，並丟包鹿草鄉產業道路，送醫急救後不治。警方連日追查後，發現涉案約有14人，其中有多達10名都是未成年，已成年的丁男5萬交保、曾男聲押獲准，另2名已成年蘇姓主嫌在8日晚間也主動投案，全案依施暴致死及遺棄屍體罪嫌移送偵辦。

▲嘉義擄人毆打致死丟包產業道路，犯嫌到案。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



回顧案情，4日深夜11時，錢姓男子與蘇姓女友，騎機車行經嘉義縣治特區祥和一路與太保二路口時，遭1輛自小客車攔下，駕車的李姓男子夥同姜姓男子及1男1女青少年，下車與錢男談論5萬元債務問題，隨即將錢男押上車後駛離，目擊全程的蘇女則急忙記下車號報警求助。

警方調查，錢男被押上車後，載往義竹鄉偏僻處，遭多人持棍棒毆打昏迷後，李男等4人又將錢男準備載回水上鄉，不料中途發現錢男已無氣息，則丟包在鹿草一處偏僻產業道路，警消據報趕往現場，將錢男送醫急救後仍宣告不治。

▲錢男遭擄走、毆打後丟包路旁，送醫搶救宣告不治。（圖／記者翁伊森翻攝）



經檢警調查後，指出涉及妨害自由有4人，其中未成年少年2人請回、李男交保5萬元、姜男交保3萬元。

另外，涉犯施暴致死及遺棄屍體罪嫌者約14人，包含4名成年、10名未成年，7日拘獲之丁男交保5萬元、曾姓被告聲押獲准；昨（8）日晚間，水上分局再通知少年4人到案，2名蘇姓主嫌也主動在當晚至警局投案，尚有約6名少年由警方通知中。今日下午檢察官進行複訊，確認動手施暴者、是誰協助將被害者丟棄在產業道路，釐清相關涉案情節。

而警方在現場還發現一個可疑針筒，至於是否為兇嫌對被害人施打藥物，有待檢警進一步追查。

▲丟包現場還留有詭異針頭。（圖／記者翁伊森翻攝）