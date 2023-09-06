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社會 社會焦點 保障人權

嘉義28歲男欠5萬被打死丟包　解剖初判「橫紋肌溶解症」奪命

▲▼擄人 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲錢男遭擄走、毆打後丟包路旁，送醫搶救宣告不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

一名28歲錢姓男子因債務糾紛，4日遭人擄走毆打後丟包產業道路，警消找到人送醫搶救仍不治，今（6）日檢警解剖相驗，錢男身體多處鈍性創傷，初步懷疑為橫紋肌溶解症致死，然仍需待檢體進一步化驗確認致死原因。

警方指出，4日晚間23時，錢男與蘇姓女友騎車行經祥和一路與太保三路口時，遭一部自小客車攔下，隨後即有李姓男子夥同其他3人下車，與錢男談論債務問題，並將錢男帶上車後往太保二路方向駛離，蘇女見情況不妙，立即打電話報警。

▲▼擄人 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲錢男欠5萬元被打死。（圖／記者翁伊森翻攝）

錢男被載往義竹鄉，遭多人持棍棒毆打昏迷後，李男等人準備將錢男載回水上鄉，中途發現錢男已無氣息，便將他丟包在鹿草鄉偏僻產業道路，警方找到人時，錢男已無生命跡象，經送醫急救仍宣告不治。

據了解，錢男疑因有5萬元債務糾紛遭人毆打，李男等4人到案否認犯案，是另一組人馬動手，他們只是負責將錢男押過去，警訊後，將李男等4人移送嘉義地檢署偵辦，並持續追緝涉嫌動手的嫌疑人。檢方5日晚間複訊後，姜男、李男分別以3萬及5萬元交保，另2名未成年飭回。

今天上午檢警解剖相驗，解剖結果確認背部、臀部、四肢多處鈍性創傷，初步懷疑為橫紋肌溶解症致死，然仍需待檢體進一步化驗確認致死原因。

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