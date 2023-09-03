花蓮提供中秋返鄉專車！往返各1班次　9 ／6中午開放網路訂票

▲花蓮縣政府為讓旅外的縣民能順利返鄉過節，特辦理返鄉專車，台北-花蓮往返各1班次。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋佳節將至，花蓮縣政府為讓旅外的縣民能順利返鄉過節，特辦理返鄉專車，讓鄉親中秋月圓人團圓。返鄉專車計2列次，9月28日台北直發花蓮；10月1日由花蓮直發台北。

花蓮縣府表示，返鄉專車共2列次，返鄉時間是9月28日19時37分台北站發車直達花蓮站；返工時間是10月1日14時16分花蓮站發車直達台北站。凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於9 ／6中午12時至9 ／7下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-112年中秋節返鄉專車訂票」登載資料訂票。

此次專車於花蓮至玉里區間亦提供區間車接駁南下或北上，讓南區民眾返鄉更為方便（9月28日區間車接駁南下時刻：花蓮21:57發車-壽豐22:15到-鳳林22:30到-光復22:43到-瑞穗22:59到-玉里23:30到；10月1日區間車接駁北上時刻：玉里12:27開-瑞穗12:46開-光復13:13開-鳳林13:26開-壽豐13:40開-花蓮13:58到），搭乘接駁車民眾僅需出示專車乘車證，即可轉乘。

專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件)供縣府人員核驗。另專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元(未滿12歲、65歲以上或愛心票者，須備證明），經購票辦理後恕不退費，相關資訊可上花蓮縣政府全球資訊網查詢。

民政處提醒鄉親，花蓮縣返鄉專車不適用台鐵局不及乘車之規定，民眾如未能及時搭上專車，需另行重新購票搭乘台鐵局其他班次列車。