怒控林姿妙兒子性暴力！她求保護令「疑遭吃案」　宜蘭地院回應了

▲宜蘭縣長林姿妙的兒子遭指控，在家中對女友性暴力。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

一名陳姓女子指控，2個月前認識宜蘭縣長林姿妙的兒子，2人進而發展成情侶關係，不料在本月初被對方帶到家中後，不幸遭到性暴力，讓她憤而向宜蘭地院聲請保護令，然而卻疑似遭法院吃案，痛批「因為他是縣長兒子，所以宜蘭地方法院就想阻止我嗎？」 對此，宜蘭地院也做出回應澄清了。

一名自稱是陳姓女子的網友在臉書「爆料公社」發文控訴，她與林姿妙的兒子是情侶關係，2人僅相識2個月，然而在9月3日當天，自己就在對方家中遭到性暴力，為此她當晚獨自到醫院完成驗傷程序，並在隔天向法院聲請保護令，但卻在3天後收到法院通知，表示證據不足，甚至還暗示她「明知縣長兒子在宜蘭，為什麼不向其他縣市聲請保護令？」

▲一名陳姓女網友聲稱遭林姿妙兒子性暴力，事後還遭法院吃案。（圖／翻攝自臉書）

「因為縣長兒子的背景人脈，讓我再次受傷害是對的嗎？」陳女怒批，自己只是想保護自己居住的安全和人身的不受威脅騷擾，卻遭法院為難，就因為對方是縣長兒子，「所以宜蘭地方法院就想阻止我嗎？」、「沒同居的照片就無法證明兩人有親密關係嗎？」質疑法院吃案。

陳女還搬出家庭暴力防治法第16條第1項規定強調，法官得不經開庭審理而直接核發暫時保護令，而縣長兒子未經同意就侵犯她的身體，早已讓她生不如死，若暫時保護令對宜蘭地方法院來說有那麼困難，「那麼請法務部或婦女團體告訴我，我要怎麼做？」

對此，宜蘭地院澄清，5日確實有收到此案，並已在當天分案，但審查後認為聲請狀中未能夠佐證兩人是否為親密關係伴侶，因此7日寄出補正函文，請聲請人補正資料。另外，當時與陳女電話說明的社工是因得知陳女是新北人，才會善意提供資訊，表示可就近在新北地院聲請保護令，絕無推案、吃案的可能。

記者實際致電林姿妙辦公室詢問此事，但電話未接通；縣府則回應，此事與縣政無關，無法回應。