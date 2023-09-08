蔡英文謝謝國際好朋友　訪非返台談國際處境：挑戰多但越挫越勇

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文謝謝國際好朋友支持　訪非返台談國際處境：挑戰多但越挫越勇

▲▼蔡英文訪非返台，在桃園機場發表談話。（圖／翻攝總統府YT直播）

▲總統蔡英文訪非返台，在桃園機場發表談話。（圖／翻攝總統府YT直播）

政治中心／台北報導

總統蔡英文今（8日）下午結束4天非洲友邦史瓦帝尼訪問行程返抵國門，表示此行落實了兩大出訪目標，強調台灣即使面對艱難的國際處境，但依然選擇真誠堅定做外交，挑戰很多但也越挫越勇，這讓台灣更有韌性，也越來越勇敢，而這份勇敢，是因為有來自國際好朋友的支持。

蔡英文下午結束「邦誼同慶．合作永續之旅」返抵國門，在機場發表談話時指出，訪團在史瓦帝尼落實了「同慶兩國邦誼」以及「促進永續合作」，這兩大出訪目標。

蔡英文表示，訪團見證了台史情誼，是建立在互惠合作，更是立基於相互扶持。不論在醫療、農業、青年教育，或是職業訓練、婦女培力等項目，台史兩國都有豐富的合作成果。

高雄市長陳其邁這次也隨團出訪，蔡英文指出，他代表了高雄市跟史瓦帝尼首都姆巴巴內市，完成了簽署締盟協定，未來雙方不僅會推動青年交流，也會針對雙語教育和師資進行更多的合作。

蔡英文強調，透過這次出訪，也再次向世界展現，即使台灣面臨艱難的國際處境，但是依然選擇腳踏實地跟各國交朋友，用真誠和堅定做外交。

她表示，台灣的挑戰很多，但越挫越勇，反而讓台灣更有韌性，也越來越勇敢。而這份勇敢，是因為有來自好朋友的支持，要再次感謝史瓦帝尼王國，長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲。

蔡英文重申，台灣有能力，也願意為世界做出更多貢獻，未來會更團結，也會更勇敢，在全球關注議題上，扮演更積極的角色，跟所有的國際夥伴，共同促進區域以及全球的繁榮發展。

包括總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、總統府副秘書長黃重諺、國家安全局長蔡明彥、使節團團長暨聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Bowman）及史瓦帝尼王國臨時代辦熊威-查班傑（Nontokozo Shongwe-Tsabedze）等均到場接機。 

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