權利回復基金會通過147件申請案　賠償金額逾3.7億

▲權利回復基金會今年2月揭牌。（資料照／翻攝自Facebook／財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會）

記者呂晏慈／台北報導

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會（前身為促轉會）上周五（28日）舉行第1屆第7次董事及監察人會議，通過147件權利回復申請案，單件最高核發賠償金額為新台幣600萬元，總計賠償金額約為新台幣3億7218萬元。

權利回復基金會說明，本次通過的案件，以被害者家屬提出申請案件占多數，當中有被害者於軍中服役時，被無故指控在廁所書寫「反動標語」如「蔣家天下獨裁專政能擅改憲法」而遭判刑，此外，有被害者於228事件期間，遭軍人開門後不分青紅皂白掃射致腿部中彈，卻因街道紛亂不敢就醫導致傷口感染死亡，上述案件該會均按《權利回復條例》核算差額賠償予被害者或其家屬。

權利回復基金會表示，當時政府為了打擊原住民自治運動，將有影響力的原住民菁英羅織入罪，但因為被指控的罪名是侵占公有財物、共同連續剋扣職務上應行發給的財務，先前未能依《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》的補償，經促轉會平復後，本次董事會予以賠償。

權利回復基金會說明，上述案件該會均經本次董事及監察人會議決議發給賠償金，冀望讓高齡的被害者與家屬們，能夠及時得到對國家不法行為的平復與賠償。該目前預計將在下月8月21日下午在台南移地發放支票，若有居住於中南部的受領權人希望在台南據點領取支票，還請洽該會預約，此外，該會已在籌辦頒發名譽回復證書儀式，相關資訊將同步於臉書專頁更新。