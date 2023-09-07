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台灣「紙杯泡麵始祖」強勢回歸！老饕驚呼：懷念的童年味

▲金車漢寶系列泡麵回歸。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

▲金車漢寶系列泡麵回歸。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

記者楊庭蒝／綜合報導

泡麵在每個台灣家庭幾乎是不可或缺的存在，不管正餐、宵夜甚至是中元普渡拜拜都可以見到它的身影，也因此市面上可以看見各種不同麵體、風味的泡麵口味提供顧客選擇。近日，眼尖的網友發現，素有「台灣紙杯泡麵始祖」美譽的泡麵重新上架通路，勾起許多人的童年回憶，引起一陣熱議。

有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出「我發現小時候的泡麵重新販售」，附圖中可見架上有兩款金車公司所推出的漢寶系列泡麵，分別是「黑胡椒牛肉風味面」以及「蚵仔味細麵」，貼文一出短短6個小時內就獲得超過5千個按讚數、1千則留言。

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消息一出引起熱烈迴響，有網友在留言處指出，「剛買到，一碗28元」、「是我的錯覺嗎...變大杯了」、「我剛才也去買了一碗，不敢多買，怕走味」、「真的很香」、「我會唱那首漢寶漢寶額啊喂的細麵」、「知道這口味的少說有40歲」、「小時候的回憶耶」。

PTT也有鄉民在八卦板以「金車泡麵重新開始賣了？」為題發文指出，「有沒有人吃過金車泡麵？看到好像是不少人的回憶，全聯也有再賣了，金車泡麵真的好吃嗎？」

對此，不少想要回憶童年的鄉民說道，「今天跑了三家全聯都沒看到」、「被你們大家買完了，搶屁啊」、「回憶的味道」、「希望是小時候的味道」。

其中，有親自買來嘗試味道的鄉民指出，「首先聞起來味道沒什麼變，跟小時候印象差不多，但是似乎湯變比較黑，麵的口感也好像沒什麼變，但是喝湯，其實感覺不出來什麼，可能太久沒吃或是長大了，自己口味變了，完食後，聞了一下杯內殘留的味道，真的是很懷念的童年味」。

據悉，1992年台灣金車食品的漢寶系列泡麵，是台灣紙杯杯麵始祖，不過可惜的是該系列產品後來就停產了。

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