啦啦隊「5位學妹剪影」曝光　他認出身分：峮峮接班人出現了

▲冼迪琦。（翻攝自Instagram／pockydic_akb48teamtp）

記者曾筠淇／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」昨天發文貼出5位練習生的剪影，透露練習生們經過2個月的訓練和努力後，將在這個禮拜與大家見面。正式公布5人身分之前，貼文已吸引網友猜測女孩們分別是誰，而其中疑似也包含前AKB48 Team TP成員冼迪琦。

粉專「Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊」昨天發文表示，今年Passion Sisters舉辦練習生徵選，經過嚴格審核後，選出最終入選者並開始培訓。練習生們非常用心投入、練習各式應援歌曲，並多次前往洲際棒球場感受球迷熱情。

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粉專表示，練習生經過2個月的訓練和努力後，已經準備好了，將在這禮拜於洲際棒球場的應援舞台上陸續與大家見面，「親愛的象迷朋友們，接下來會陸續公布練習生的資訊！」粉專也貼出一張圖片，是5位女孩的剪影。

貼文曝光後，有網友根據剪影推測女孩們由左至右可能是儀諪、汶汶、冼迪琦、Wendy、怡琪。不過針對網友猜測，粉專並沒有回應。

▲網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊）

對此，便有網友在PTT的Beauty板上，以「小迪 冼迪琦」為標題發文表示，冼迪琦要去中信兄弟了嗎？

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「這一波超大補強」、「PS終於有年輕的了」、「PS史詩級重磅補強」、「老婆藏不住了QQ」、「真的喔？PS最近的補強都好羨慕」、「難過，本想低調追蹤的說，不過祝福」。還有網友直呼，「峮峮接班人出現了」、「炸裂陳子豪再度偉大」。