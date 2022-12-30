　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

當選將滿月！苗檢累計對14人提起當選無效之訴　縣長鍾東錦在列

▲▼當選名單公告將滿30日，苗栗地檢署發布統計，提起當選無效之訴共11件14人。（圖／記者蔡文淵攝）

▲當選名單公告將滿30日，苗栗地檢署發布統計，提起當選無效之訴共11件14人。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣選舉委員會在12月2日公告地方公職人員選舉當選名單，苗栗地檢署今(30)日發布新聞表示，至12月30日止，共針對11件、14人提起當選無效之訴，其中包括縣長鍾東錦、縣議員黃聲全、鄉鎮市民代表9人及村里長3人。

苗栗地檢署表示，提起當選無效之訴的範圍包括：縣長鍾東錦、頭份地區當選的縣議員黃聲全、鄉鎮市民代表9人、村里長3人。其中部分是認定候選人親自參與賄選犯行，部分基於法院判決前例，因候選人親友或競選團隊成員參與賄選犯行故據而起訴。

苗檢指出，苗栗查賄團隊以對抗使用金錢、暴力等不法手段介入選舉者為目標，從偵辦刑事案件階段即建立完整的資訊傳遞、彙整管道，並安排有效率的行政程序，提起當選無效之訴都是依據檢察官起訴賄選犯罪之相關事證作為基礎，秉持行政中立、司法獨立的標準執行法律權責。

選罷法第120條規定，地檢署或選舉機關必須在當選公告30天內，對不法選舉之當選人向法院提出當選無效之訴，今(30)日在期限前苗檢發布起訴成果，共11件、14名當選人被提起當選無效之訴。

苗栗地檢署強調，公平選舉為民主政治之基石，苗栗查賄團隊將持續查察賄選與貪瀆犯罪，決不寬貸有心以金錢、暴力等不法手段介入選舉者，落實廉能政府的政策目標。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
公司電腦別裝LINE！苦主爽聊「被開除」　IT曝恐怖內幕
獨／台中公車輾斃女學霸！運將「鬼扯2謊」輕判10月　爸悲：家
快訊／漢堡王也漲了！牛肉堡變貴20元　最新價格出爐
快訊／翁山蘇姬最終判決！　軍政府又判5貪腐罪「關33年」
快訊／高雄大寮槍案主嫌「陳屍墓園」！疑開槍自戕
快訊／真的好美！　吳怡農嫩妻首度現身
1張賠近17萬！　台積電2022年股價跌逾27%
長瀨昆妮「私密露點照」瘋傳！　無奈吐真相
美專家：10年內屬台海危險時刻　籲台美日加緊準備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

破案關鍵曝！製毒糾紛槍殺同夥　逃亡行蹤全被錄...墓園自戕亡

被說「股市大圈仔」？朱國榮中信國寶案出庭卻這樣回應

2023新竹縣跨年晚會　交通管制懶人包

獨／公車輾斃女學霸！運將「鬼扯2謊」輕判10月　爸悲：家都碎了

路旁買早餐...無辜男連人帶車被撞進麵攤　雙腳骨折車全毀

快訊／高雄大寮槍案主嫌「陳屍墓園」！疑開槍自戕　警到場採證中

百公斤女控遭同事壓制性騷擾！　法官量她體重…誣告罪判囚半年

當選將滿月！苗檢累計對14人提起當選無效之訴　縣長鍾東錦在列

少女傳訊「是不是想捉i」！男直奔摩鐵奪初夜　爸看手機報警慘了

快訊／長瀨昆妮「床上連結」連千毅影片瘋傳　男女主角回應了

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

破案關鍵曝！製毒糾紛槍殺同夥　逃亡行蹤全被錄...墓園自戕亡

被說「股市大圈仔」？朱國榮中信國寶案出庭卻這樣回應

2023新竹縣跨年晚會　交通管制懶人包

獨／公車輾斃女學霸！運將「鬼扯2謊」輕判10月　爸悲：家都碎了

路旁買早餐...無辜男連人帶車被撞進麵攤　雙腳骨折車全毀

快訊／高雄大寮槍案主嫌「陳屍墓園」！疑開槍自戕　警到場採證中

百公斤女控遭同事壓制性騷擾！　法官量她體重…誣告罪判囚半年

當選將滿月！苗檢累計對14人提起當選無效之訴　縣長鍾東錦在列

少女傳訊「是不是想捉i」！男直奔摩鐵奪初夜　爸看手機報警慘了

快訊／長瀨昆妮「床上連結」連千毅影片瘋傳　男女主角回應了

鴻海提供五千五百萬元獎學金　補助兩千多名清寒學生就學

破案關鍵曝！製毒糾紛槍殺同夥　逃亡行蹤全被錄...墓園自戕亡

雇主明年1月申報扣繳憑單　勞保局：員工自提金額應全扣除

雜物霸佔樓道！古意鄰居「神蓋摩天樓」封印大門　網狂喊療癒

進房開燈遭黑狗「皺眉怒瞪」：沒看我在睡覺？　爸見牠躺枕頭傻眼

她點香禱告「氧氣罩起火」燒死夫！醫曝原因：看到要立刻阻止

幾枚硬幣買彩券！她搖身變「億萬富婆」迎接2023　爽分20億頭獎

認真傾聽感同身受　東森房屋朱哲賢成就千萬業績

給得心甘情願　東森房屋超業陳明昌：失敗經驗讓格局更開闊

新內閣1／17前上任？交部新春記者會改期露玄機　林右昌團隊1人報到

紅裙正妹「人民調節室」熱舞！火辣動作全被錄　登上熱搜被罵爆

社會熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

《超偶》林鑫汝涉詐欺　與男友A走7千萬

情侶摩鐵約會…男突痛苦喊救命　死在救護車上

迷戀牛郎欠債　她下海賺200萬仍還不完

「詐騙傳奇王」竟在台灣！　20詐團靠他架假網變臉

前《超偶》高材生選手涉詐欺！

除濕機當暖器用「突起火」　她被嗆死

台南仁德印刷工廠凌晨傳火警

台中大火4死　死者留下1歲小孩

機車左轉後方休旅車高速追撞　藥劑師慘死

詐領菸捐464萬　國健署官員涉圖利

即／台中工廠惡火增至4死！單親爸插管搶救中

更多熱門

相關新聞

送里民犁記、郭元益禮盒涉賄　三重里長被起訴

送里民犁記、郭元益禮盒涉賄　三重里長被起訴

剛就職的新北市三重區立德里里長陳金城，被查出今年九合一公職選舉期間，涉送選民價值逾500元的月餅、蛋黃酥禮盒爭取支持，新北地檢署在選前指揮調查局新北市調查處約談陳男後當庭逮捕，諭令陳男交保10萬元，並於陳男經選委會公告當選後，日前先向新北地院提起陳男當選無效之訴，今再依《公職人員選舉罷免法》投票交付賄賂罪嫌起訴陳男。

基隆里長夫妻假遷戶籍　被提當選無效之訴

基隆里長夫妻假遷戶籍　被提當選無效之訴

再抓「幽靈人口」！金門2里長遭提當選無效之訴

再抓「幽靈人口」！金門2里長遭提當選無效之訴

砂鍋魚頭行賄　新北2議員遭提當選無效之訴

砂鍋魚頭行賄　新北2議員遭提當選無效之訴

賄選「4千元買2票」　烏來2當選人遭起訴

賄選「4千元買2票」　烏來2當選人遭起訴

關鍵字：

苗檢當選無效

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面