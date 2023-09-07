65歲以上免健保費「限一身份」　衛福部估算最多70萬人受惠

記者洪巧藍／台北報導

衛福部昨（6）天公布擴大65歲以上長者健保費補助新政策方向，僅限健保投保「第六類」身份長者，找出所得相對低，也沒有獲得補助的較弱勢者，給予全額補助每月826元的保費，方案最快年底出爐，明年上路。健保署長石崇良今（7）日表示，第六類對象中約有70萬人是屬於沒有依附，以個體獨立投保者，其中有部分可能已經符合過去補助，將進一步檢視是否有遺漏者，就屬於這次的全額補助對象。

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

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國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲皆提出「65歲老人長者健保費全額補助」政見，行政院副院長鄭文燦昨（6）日緊急找衛福部討論可行性，衛福部長薛瑞元晚間公布，決定僅針對健保投保身份屬於「第六類」的65歲以上長者約109萬人來篩選，找出所得相對低、也沒有獲得其他補助的弱勢者，全額補助每月826元的保費。

石崇良今日受訪表示，65歲以上健保保險對象是412萬人，其中有獲得中央、各地方政府相關的健保費的補助，已經超過一半，最後需要自繳的部分，占全國的這個收繳保費8%，約178億。分析本次目標對象，以第六類身份投保者109萬人當中，約有7成屬於沒有依附的，以個體獨立投保約70萬人左右。

石崇良表示，健保署將進一步檢視，70萬人之中有部分可能已經符合過去中央、地方各級政府補助，會去評估是不是還有遺漏者，再來研究後續如何來把這個相關的服務，輸送到這些需要的民眾。

石崇良進一步說明，健保的基本的精神是量能付費、照顧弱勢，所得高者希望能夠多負擔一些給需要的民眾，這是一個社會保險、大家互助的概念，所以通常不會以年齡層區分來給予保費優免。國人高齡人數正在逐年的增加當中，高峰預估會在2050年達到766萬人，基於資源有限的情況下，在各項的補助或者是預算的運用上都需要做整體考慮。