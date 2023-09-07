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「山道猴子」5天聲量爆4倍　專家揭成功3方法

根據統計，《山道猴子的一生》影片聲量在5天內成長超過4倍。（圖／翻攝自Social Lab社群實驗室網站）

▲根據統計，《山道猴子的一生》影片聲量在5天內成長超過4倍。（圖／翻攝自Social Lab社群實驗室網站）

圖、文／CTWANT

根據Social Lab社群實驗室從8月10日至8月24日觀測討論區、社群網站和新聞發現，8月13日《山道猴子的一生》下集發布時，社群網站來源聲量攀升至首次高峰，創下3,598則；影片發布隔天（8月14日），PTT討論區開始發酵，出現大量關於「山道猴」的心得，再將聲量推至7,464則高峰；而到8月18日，有消息指出「山道猴」將翻拍成真人版，更有不少相關梗圖、笑話分享，將社群網站聲量升至2週內最高峰達15,704則，短短5天成長超過4倍。

《山道猴子的一生》究竟在紅什麼？中國文化大學新聞學系專任教授兼系主任郭文平向CTWANT分析，影片使用微軟提供的AI合成語音，劇中角色說話方式僵硬、沒有太多情緒，包含平常講話不會特別出現的語尾助詞的「耶」、「喔」，以及用字上的錯誤，比如「還錢」講成「ㄏㄞˊ」錢等有趣用法，他也表示，主角的長相來自網路迷因「wojaks」，使用簡單黑色輪廓呈現出眾多表情，搭配Eric Duan手繪的下半身、機車等，很符合年輕人的調性，引起許多共鳴。

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這1小時的影片中不時出現的經典語錄，更令年輕網友捧腹，例如「你不理財，財不理你」、「妳的過去我不曾參與，妳的未來我奉陪到底」、「車速再快，也快不過人生的難題」、「社會在走，行情要有」，有跑山人的文化、理財與人生，還有主角藏不住的愛慕虛榮。

影片中許多「經典語錄」，也引起許多網友討論。（圖／翻攝自YouTube影片《山道猴子的一生》）

▲影片中許多「經典語錄」，也引起許多網友討論。（圖／翻攝自YouTube影片《山道猴子的一生》）

知名二輪YouTuber莊政威（克里夫三）也告訴CTWANT記者，「與其說這是支影片，不如說是車友社團的日常縮影。」從愛騎車的年輕人、貸款買重機、揪團跑山、遇事就在社團公審對罵、圈內人感情恩怨、買賣糾紛、追焦文化等等，這是每天都在相關社團上演的戲碼，「因此不只讓車友們有強烈的既視感，覺得『這就是我們身邊每天在發生的事』，也有一種看懶人包式的湊熱鬧氛圍，自然掀起一陣熱潮。」

他接著說，「在掀起熱潮之後，YouTube會主動推薦熱門影片的演算法機制，將這支影片擴大到非車友族群，因此吸引到更多人關注。」值得一提的是，片中年輕人的行為邏輯和心態，並不侷限於二輪車圈，因此即便是對摩托車沒興趣的人，也能從中找到自己喜愛領域的相似之處，像是炫耀、打腫臉充胖子、爭議製造機等等，所以才創造出現象級的爆紅表現。

更重要的是，「一個故事要成功，就是要引起感動和共鳴。」Eric Duan日前在其哥哥Max的《約會診療室TV》YouTube頻道上提及。不過真的有講到車圈文化嗎？克里夫三坦言，「山道猴子影片所說的點，確實符合車圈現在的文化。」一群喜歡摩托車的人，透過追焦影音、社群PO文和車友互動交流，進而引發關注、成為KOL，本來就是當代網路文化的縮影，而其中買賣糾紛、感情恩怨，甚至是在山路上會和其他騎士較勁，以及因為意外事故所產生的遺憾和悲劇，都是時有耳聞的真實情況。

他也強調，「這不代表車圈只有負面的故事，很多人還是抱持正面的心態在享受摩托車樂趣，只是大家都喜歡看故事，尤其是充滿八卦和吵吵鬧鬧的故事。」

莊政威（圖右）表示，《山道猴子的一生》所敘述的車圈文化，都是平常會有耳聞的真實情況。（圖／翻攝自莊政威臉書）

▲莊政威（圖右）表示，《山道猴子的一生》所敘述的車圈文化，都是平常會有耳聞的真實情況。

郭文平則說，「《山道猴子的一生》可以看成一部人生縮影，結合各種年輕人耳熟能詳的元素，用幽默的方式敘述很多無奈、心酸。」

「影片的敘事結構，就是將大家都想得到的事情寫出來」，郭文平認為，影片之所以爆紅並不是因為出乎意料，「就是因為完全在預料之中，會不知不覺地看完，然後覺得非常熟悉、非常有共鳴。」

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