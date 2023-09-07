「超商浩克」深夜發53秒影片　2度鞠躬希望大家別再攻擊3人

▲朱姓健身教練發出道歉影片。（圖／翻攝朱男IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園28歲朱姓健身教練在今年5月20日時，因大鬧超商、打傷2名員警，被封為「超商浩克」，被依妨害公務、毀損、傷害等罪，他也對用警棍抽打12下的員警提出傷害告訴，事後雙方撤銷傷害提告並和解。朱男也於6日深夜上傳一段53秒的道歉影片。

朱男6日深夜在個人IG以「關於『超商浩克』我有些話想說#致上最真誠的道歉」為題發布53秒影片；他在影片中表示，「大家好，我就是大家口中的超商浩克，日前因為私人感情因素，在超商情緒失控，誤傷兩名員警也嚇到了超商店員，對社會造成觀感不佳，在此我向大家鄭重的道歉」，並鞠躬道歉。

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▲朱男在影片中兩度鞠躬道歉。（圖／翻攝朱男IG）



朱男說，他日前已經跟警方達成無條件和解，這段時間謝謝大家的批評跟指教，以及替他說話的人。他希望這件事情平息過後，可以不要再做出任何對她、對員警以及他太太有任何攻擊的動作，「我在此向大家誠懇的道歉」並二度鞠躬道歉。

網友看完紛紛留言，「加油猛男帥哥」、「其實，黑胡椒雞胸肉真的蠻好吃的，推推」、「警察打人不用道歉嗎」、「真男人，辛苦了，加油」、「能勇敢道歉的人是受人尊敬的」、「一開始真的對這個新聞感到很反感，甚至有點變態的覺得你被打活該，但你肯願意道歉值得欣賞」。