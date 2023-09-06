她接陌生電話「app功能到期」　開視訊7400萬元差點沒了！

▲若有疑似是電信詐騙的疑慮，切記不要接起視訊通話，應直接掛斷才安全。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

杭州上城一名婦女日前接到了一通關於「百萬醫療保障」的電話，稱是功能已到期需要續約，還被要求視訊通話及重設微信密碼，而其女兒擔心是電信詐騙，便立即報了警。後在員警趕忙到場的指導之下，成功守護住了阿姨差點被騙走的人民幣1700萬元（約新台幣7429萬元）。

根據陸媒《錢江晚報》的報導，事情發生在8月29日晚間6時許，朱女的母親當時接到一個陌生電話，說是微信的「百萬醫療保障」功能已到期，以後每個月要收取高額費用，若不續保將有信用積分的問題，而朱母只好在對方的引導下，下載了手機視訊會議軟體，開始和對方通話，還被要求重置密碼，最後卻讓微信無法成功登入。

朱女擔心被詐騙便急忙報了警，員警到場了解情況後，便指導朱母重新修改微信密碼再次登入成功，並要求其將微信裡的錢先全部轉出，以免帳戶遭到盜用。隨後，反詐騙專員也現場對朱母進行了反詐宣傳，讓朱母終於鬆了一口氣，感嘆道「嚇死我了！差一點1700萬就轉出去了」。

對此，大陸警方也提醒，微信的「百萬保障」功能是不需要任何費用的，切勿與騙子進行遠程視訊通話，否則將導致手機裡的資訊被曝光，若接到自稱是微信客服的電話，掛斷就可以了。

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