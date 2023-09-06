小琉球八七高地公園爭議大　周春米宣布：無限期停止開發案

▲琉球八七高地 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為紓解小琉球濱海地區遊客過度集中對生態的壓力，屏東縣府爭取離島建設基金補助辦理「海上高地公園（八七高地）規劃案」，朝向低度開發、保留綠地，期間分別訪談包含公所、地方人士等，但在準備跟民眾說明、聽取意見再修正時，卻在地方引發熱議；縣長周春米今(6)日表示，八七高地規劃案無限期停辦。

琉球鄉近年成為國旅勝地，遊客量與日俱增，在觀光、漁民生計、生態間出現拉扯。縣府表示，最初是當地居民憂心海岸沿線旅遊飽和，潮間帶生態破壞，建議縣府發展陸域遊憩，將遊玩人潮自海域分流至陸域，均衡島內旅遊功能，因此由交通旅遊處啟動執行八七高地規劃案，且事前經過訪談地方民意及專家調查評估，過程謹慎並尊重在地意見，不料事態發展卻背離原意。

八七高地是琉球鄉的至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃的國有地，被當地居民稱之「八七高地」。依調查顯示，八七高地因土壤貧脊、水分不足，現今林相呈現雜木疏林，高地內植物種類和生長樣態，並非都是有利於水土保持與生態保護，例如銀合歡等。

另依108年琉球風景特定區計畫(第一次通盤檢討)，八七高地在土地使用分區變更為生態休閒渡假區之前，為軍事管制用地。高地範圍內留有廢棄軍事建築，有久未維護的軍事碉堡和蜿蜒曲折的地下坑道。此外，高地區域還有尚未遷葬的零星墓地。

為妥善規劃貼近當地需求，交通旅遊處還特別訪談當地民眾的想法與觀點，包括琉球鄉公所及許多地方人士，其中不少建議考量島上缺乏公園空間，居民運動只能使用學校場所，可以將高地基地規劃為休閒運動及遊憩使用的公園，也才有「高地公園」的名稱規畫案。

在兼顧居民需求以及陸域旅遊發展之下，縣府以低密度開發為主軸，規劃八七高地為「生態休閒學習島」，以最大程度的保留原始狀態，建置探索公園、森林劇場和天文台等環境友善設施。簡言之，「高地公園」也是回應民眾想法的最佳作法，「開發需保持其地景之完整性，以最低開發之行為來規劃，並以保護自然生態為主要目標」。

不料，「海上高地公園（八七高地）規劃案」曝光後，近期在網路上引發討論，縣府原定9月5日前往小琉球舉辦的說明會，因海葵颱風影響延期，加上在地縣議員王薇茗及地方人士也都表示關切，考量各項紛爭聲音不斷，周縣長擔心再持續下去恐撕裂琉球鄉居民的情感，也中傷縣府欲解決小琉球海域生態旅遊的努力，決定取消地方說明會，無限期停辦八七高地開發案。