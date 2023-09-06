　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

小琉球八七高地公園爭議大　周春米宣布：無限期停止開發案

▲琉球八七高地 。（圖／屏東縣政府提供）

▲琉球八七高地 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導　

為紓解小琉球濱海地區遊客過度集中對生態的壓力，屏東縣府爭取離島建設基金補助辦理「海上高地公園（八七高地）規劃案」，朝向低度開發、保留綠地，期間分別訪談包含公所、地方人士等，但在準備跟民眾說明、聽取意見再修正時，卻在地方引發熱議；縣長周春米今(6)日表示，八七高地規劃案無限期停辦。

▲琉球八七高地 。（圖／屏東縣政府提供）

▲琉球八七高地 。（圖／屏東縣政府提供）

琉球鄉近年成為國旅勝地，遊客量與日俱增，在觀光、漁民生計、生態間出現拉扯。縣府表示，最初是當地居民憂心海岸沿線旅遊飽和，潮間帶生態破壞，建議縣府發展陸域遊憩，將遊玩人潮自海域分流至陸域，均衡島內旅遊功能，因此由交通旅遊處啟動執行八七高地規劃案，且事前經過訪談地方民意及專家調查評估，過程謹慎並尊重在地意見，不料事態發展卻背離原意。

八七高地是琉球鄉的至高點，海拔為87米，面積為8.74公頃的國有地，被當地居民稱之「八七高地」。依調查顯示，八七高地因土壤貧脊、水分不足，現今林相呈現雜木疏林，高地內植物種類和生長樣態，並非都是有利於水土保持與生態保護，例如銀合歡等。

另依108年琉球風景特定區計畫(第一次通盤檢討)，八七高地在土地使用分區變更為生態休閒渡假區之前，為軍事管制用地。高地範圍內留有廢棄軍事建築，有久未維護的軍事碉堡和蜿蜒曲折的地下坑道。此外，高地區域還有尚未遷葬的零星墓地。

為妥善規劃貼近當地需求，交通旅遊處還特別訪談當地民眾的想法與觀點，包括琉球鄉公所及許多地方人士，其中不少建議考量島上缺乏公園空間，居民運動只能使用學校場所，可以將高地基地規劃為休閒運動及遊憩使用的公園，也才有「高地公園」的名稱規畫案。

在兼顧居民需求以及陸域旅遊發展之下，縣府以低密度開發為主軸，規劃八七高地為「生態休閒學習島」，以最大程度的保留原始狀態，建置探索公園、森林劇場和天文台等環境友善設施。簡言之，「高地公園」也是回應民眾想法的最佳作法，「開發需保持其地景之完整性，以最低開發之行為來規劃，並以保護自然生態為主要目標」。

不料，「海上高地公園（八七高地）規劃案」曝光後，近期在網路上引發討論，縣府原定9月5日前往小琉球舉辦的說明會，因海葵颱風影響延期，加上在地縣議員王薇茗及地方人士也都表示關切，考量各項紛爭聲音不斷，周縣長擔心再持續下去恐撕裂琉球鄉居民的情感，也中傷縣府欲解決小琉球海域生態旅遊的努力，決定取消地方說明會，無限期停辦八七高地開發案。

ET快訊
切割NONO無用　虎霸雞排倒閉了
Lisa跳一半「半顆蜜臀掉出」！　畫面瘋傳
學者示警：還有更大地震！　「1周內特別留意」
姚明「決定」讓中華隊不能打！　籃協怒了：要求給解釋
快訊／全國首例！　修法第一隻黃牛抓到了
八方雲集爆「鍋貼有蛆」　衛生局稽查3缺失：最高可罰2億
三上悠亞「1夜輪約2超紅男偶像」！　極樂行程曝
LIVE／八方雲集爆有蛆「煎台140度不可能」　熱狗新歌抄襲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電台東區處漏夜搶修拚復電　仍有685戶停電中

台南真的很欠電！？　姚正玉痛批光電板罩頂連安平港美景也不放過！

紀念姊妹市20週年　新竹市、岡山市策劃學生攝影交流展

翻轉職業刻板印象　竹市台灣女孩日9／24開跑

機車車禍肇事逃逸　鑑識人員細心採證賴也賴不掉

小琉球八七高地公園爭議大　周春米宣布：無限期停止開發案

疫後觀光餐飲工作機會大增　專家建議工作先求有再求好

男喝茫斷片找嘸機車「以為被偷」　東港警一招搞定

愛子北漂養家卻於颱風前夕意外殞命　埔里警助身障婦申請急難金

屏東國中生沒搭上校車　冒雨走台1線上學…枋寮警1舉動超暖心

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

柯文哲新竹老家捲違建風波　柯媽落淚...哽咽喊「被欺負」

台電台東區處漏夜搶修拚復電　仍有685戶停電中

台南真的很欠電！？　姚正玉痛批光電板罩頂連安平港美景也不放過！

紀念姊妹市20週年　新竹市、岡山市策劃學生攝影交流展

翻轉職業刻板印象　竹市台灣女孩日9／24開跑

機車車禍肇事逃逸　鑑識人員細心採證賴也賴不掉

小琉球八七高地公園爭議大　周春米宣布：無限期停止開發案

疫後觀光餐飲工作機會大增　專家建議工作先求有再求好

男喝茫斷片找嘸機車「以為被偷」　東港警一招搞定

愛子北漂養家卻於颱風前夕意外殞命　埔里警助身障婦申請急難金

屏東國中生沒搭上校車　冒雨走台1線上學…枋寮警1舉動超暖心

分析／郭台銘終是會被沖走的木偶　總統對戰組合「三腳督」已定

快訊／國道10號西向仁武路段車輛追撞　駕駛受困車內

少年DIY「整條20cm插進陰莖」拿不出　醫一照驚見整團卡在膀胱

新疆水產「新鮮」陸續上市還外銷！　首批成熟螃蟹直送長三角　

染黑又染紅！民眾黨幹部被爆「洪門」背景　她酸：中國統戰夢幻選手

任賢齊被樂天女孩包圍！　被他爆料「1分鐘就不行了」

諷鍾小平「三進三出」國民黨、議員快落選　應曉薇重申參選到底

切割NONO仍驚爆收攤　虎霸雞排房東「開天價」招租

嚇死人！2男墓園放水雷炮發巨響　遭攔查竟稱「好玩」

ENERGY正式合體倒數！阿弟預約小巨蛋演唱會

野外「Tiffany藍」蛇出沒！　網見絕美小青驚呼：超幸運

地方熱門新聞

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

阿姆坪防淤隧道　4小時沖刷20萬噸淤泥

暑期實習　政大生王瓈萱體會多元文化價值

台中登革熱再+1　10例近一半去過「這縣市」

即 ∕ 大雪山19.7公里坍方　道路中斷

大斗六文旦評鑑68果農比拼　甜度13滿分達2成

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

花蓮岸際出現大量漂流木　尚未開放撿拾勿觸法

高雄財政局菸酒查緝專業一流　績效全國第一

何處淹水、沙包領取　水情看桃園APP報您知

姚正玉痛批光電板罩頂連安平港美景也不放過！

桃園鬧區突封路　竟是女子墜落死亡

台南登革熱破4千

小琉球八七高地爭議大　縣府：停止開發

更多熱門

相關新聞

小琉球鄉民手腕骨折　海巡頂11級風5米巨浪後送

小琉球鄉民手腕骨折　海巡頂11級風5米巨浪後送

海巡署艦隊分署第五(高雄)海巡隊今(3)日上午頂著瞬間11級陣風、浪高5米巨浪，載送小琉球75歲疑似手腕骨折的婦人到東港就醫，平安順利達成任務，讓患者家屬相當感動。

「海葵」來襲！屏部分地區預防性撤離

「海葵」來襲！屏部分地區預防性撤離

風環流!　屏東東港地區大淹水　縣府說話了

風環流!　屏東東港地區大淹水　縣府說話了

屏東恆春、小琉球6680戶停電　台電出動百人搶修

屏東恆春、小琉球6680戶停電　台電出動百人搶修

蘇拉來襲　屏東台電全力戒備防颱

蘇拉來襲　屏東台電全力戒備防颱

關鍵字：

小琉球八七高地屏東縣政府停辦周春米

讀者迴響

熱門新聞

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

許瑋甯驚傳「害怕同台吳慷仁」！

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

快訊／日圓好甜！現鈔驚見「0.21」字頭　10萬台幣多賺逾3萬日圓

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面