守護市民健康！高雄財政局查緝、宣導雙管齊下

▲高雄財政局參與2023金融服務愛心公益嘉年華高雄場，舉辦菸酒法令有獎徵答活動，吸引市民熱情參加。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

菸酒品對健康影響極大，高雄市政府財政局身為菸酒管理的主管機關，為了守護市民健康，透過參與活動擺設攤位與市民進行趣味有獎徵答，藉機宣導菸酒相關法令。此外，財政局也攜手相關單位全力查緝私劣菸酒，今(112)年端午節專案查緝績效更是名列全國第一名。

▲▼高雄財政局設立菸酒法令宣導攤位，現場擺設酒類廣告與促銷Q&A及私劣菸酒問與答廣告文宣供市民拿取，也準備豐富獎品要與市民互動。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市政府8日與台灣金融服務業聯合總會聯合主辦「2023年金融服務愛心公益嘉年華」，財政局共襄盛舉設攤宣導，除了擺設酒類廣告與促銷Q&A及私劣菸酒問與答廣告文宣供市民拿取外，現場也備有許多精美實用的宣導小物，要與市民做互動。

財政局透過Q&A問答活動，向市民宣導菸酒相關知識，例如提醒市民不可以利用網路平台販售菸酒品；雖可產製少量私菸酒(每戶菸5公斤、酒100公升)，但僅能自用，不能販售。

▲▼高雄財政局透過Q&A問答活動，向市民宣導菸酒相關知識。（圖／記者吳世龍攝）

另外，旅客於國內（外）航空站免稅商店購買的免稅菸酒品，入境後不可販售，僅可供自用或餽贈。若市民發現有問題的菸酒，可以向高雄市政府財政局、警察局或財政部國庫署檢舉，菸酒諮詢專線：07-3314320。





▲▼高雄財政局菸酒法令有獎徵答活動吸引市民參與，成功達到傳遞菸酒知識的目的。（圖／記者吳世龍攝）

財政局副局長黃淑貞指出，這場活動主軸是公益，許多金融業者及市府單位都一同熱情參與、奉獻愛心，財政局配合擺攤進行菸酒宣導，希望藉這個機會，讓市民了解更多菸酒相關法令。

▲高雄財政局副局長黃淑貞呼籲，市民不要購買來路不明、標示不全或價格明顯偏低的菸酒。（圖／記者吳世龍攝）

黃淑貞副局長也呼籲，市民購買菸酒時，要挑選合法的管道，不要購買來路不明、標示不全或價格明顯偏低的菸酒，以免危害自身健康，後續也將持續宣導、加強查緝，守護市民健康。

▲除了守護高雄市民的健康不遺餘力外，財政局也積極推動促參業務改革，並遵守財政紀律，落實開源節流。（圖／高雄市政府財政局提供）

除了守護高雄市民的健康不遺餘力外，財政局也積極推動促參業務改革，制定符合市場的招商條件，有效推動促參及開發案件，讓促參成績突破歷史新高，榮登111年全國招商王，民間投資金額合計708億元。今年上半年已有「高雄市舊市議會都市更新案」等2案簽約，目前公告中案件有「左營區機20公辦都更案」、「岡山行政中心公辦都更案」、「捷運O13聯合開發案」及「捷運Y10聯合開發案」等4案；今年下半年預計將有「捷運Y15聯合開發案」及「左營高鐵科技之心公辦都更案」等20案陸續公告，各案均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等區位優勢，歡迎潛在投資人把握機會，與高雄市政府攜手合作，共創城市及經濟的永續發展。



同時，透過遵守財政紀律，落實開源節流，成功達成連續2年「0舉借」紀錄，逐步穩健高雄財政。財政局未來將持續藉由促參招商提升營利事業銷售額，也將全力加強推動各項開源節流措施，包含活化資產、引進民間資源、合理規費徵收、提升稅捐稽徵效能等方式開拓財源，並堅守財政紀律覈實籌編年度預算，以財政支援建設、以建設培養財政為宗旨，在市政建設及財政健全之間取得平衡，讓市政業務順利推展，以滿足社會及市民期待。



(高雄市政府財政局 廣告/部分經費來自菸品健康福利捐)