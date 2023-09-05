雨彈狂炸！員林、鹿港淹慘了　天后宮變「池塘」畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

好嚇人！彰化地區今天下起陣陣的大雷雨，水利署針對彰化發布淹水二級警戒，員基前淹水近20公分高，400年歷史的鹿港天后宮繼4、5月淹水後，今天下午的一場大雨，排水管又被外面水道塞住了，廟埕又全灌滿雨水，宛如池塘一般，供桌也泡在水中，廟方緊急調來抽水機使用。

▲鹿港天后宮廟埕淹水。（圖／民眾提供）

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▲鹿港道路也泡在水裡。

氣象局下午針對彰化縣等縣市發布豪雨訊息，持續時間將到晚上7點，由於旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，民眾應慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水、低能見度。

▲員林警方冒大豪雨涉水維持交管。（圖／警方提供）

鹿港天后宮也受大雨影響，繼前2次淹水後，今天傍晚又淹了，廟埕灌滿雨水，宛如池塘一般，供桌也泡在水中。廟方說，以往都未曾遇到過淹水像今年這麼頻繁，只能加裝抽水機備用，而民眾也在門前堆起沙包。

▲民眾在門外堆起沙包。

除了鹿港之外，永靖中山路、員林市靜修路、南平街、光明南街等地也都傳出淹水災情，下雨時間漸漸逼近下午４點，雨仍舊狂下，等著要接小孩下課的家長哀號，「是掃到颱風尾了嗎」；員林分局莒光所也派員到場協助交通管制作業，在靜修路與新生路、莒光路口拉起封鎖線，冒著風雨站在水中管制人車通行。