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美婦人花120元買二手舊畫　竟是大師遺作！拍賣估價飆800萬

▲▼美國婦女花4美元買下舊畫，6年後發現竟是大師真跡，拍賣最高估值達25萬美元。（圖／翻攝自bonhams.com）

▲美國一名婦女花4美元買下舊畫，6年後發現竟是大師真跡，拍賣最高估值達25萬美元。（圖／翻攝自bonhams.com）

記者張寧倢／編譯

美國新罕布夏州一名婦女2017年在二手店裡無意間看到一幅售價4美元（約新台幣127元）的畫作，喜歡就順手買了回家。她6年後將畫作拍照上傳網路，竟然被告知這是美國當代寫實派畫家、封面插畫名家魏斯（N.C. Wyeth）的真跡，拍賣行最高估價達25萬美元（約新台幣797萬元）。

根據華盛頓郵報報導，這名婦女2017年8月在新罕布夏州曼徹斯特市（Manchester）一家二手店選購相框，卻在整疊大多裝著海報或相片的相框中發現一幅塵封的舊畫，於是順手把畫買了回家，雖然當時曾在網路上搜索，但沒有找到相關資料，就這樣掛在臥室好幾年，後來收在壁櫥裡。

▲▼美國婦女花4美元買下舊畫，6年後發現竟是大師真跡，拍賣最高估值達25萬美元。（圖／翻攝自bonhams.com）

▲畫作的正反面。（組圖／翻攝自bonhams.com）

直到今年5月，婦人打掃時找到了這幅畫，當時她拍了幾張照片發到臉書，有網友建議她轉發到專門討論魏斯畫家家族的臉書社團，最終引起了對魏斯三代繪畫名家頗有研究的前策展人路易絲（Lauren Lewis）的注意。

路易絲表示，這幅畫作是魏斯為小說《雷蒙娜》（Ramona）1935年版繪製的4幅插畫之一，而且她實際見到畫作後「99%確信它是真跡」，畫家簽名、筆觸以及藝術品供應商標籤，一切線索都符合她對魏斯作品的了解。此前，這4幅《雷蒙娜》插畫只保留下一幅，因為當時藝術家或出版商經常把原畫贈與友人或VIP客戶，如今尋回其中一幅後，剩下2幅仍不知去向。

路易絲說，儘管這幅畫經過80年後才重現於世，但除了一些小刮痕外，保存狀況相當良好，「這太令人興奮了，可以告訴主人他們擁有的是何等名作，因為他們是真的不知道。」目前這幅畫在邦瀚斯（Bonhams）拍賣行最高估價達25萬美元（約新台幣797萬元），預計9月將在麻州進行拍賣。

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