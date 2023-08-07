壽山機車族過彎壓車炫技！追焦族助陣　警方2天取締24件

▲警方在壽山萬壽橋路段取締違規壓車的機車騎士。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市壽山萬壽路段鄰近元亨寺及壽山動物園，但常有機車族利用山路彎道寬敞的特性，壓車過彎，加上暑假期間有許多「追焦族」在路旁拍攝相片、影片，無形中助長機車族的「表演慾」，鼓山警分局在5、6日週末假期出動勤務，針對跨越雙黃線、超速、無照等違規騎士當場予以稽查取締，2天共開出24張罰單。

高市鼓山區萬壽路元亨寺到萬壽橋的路段，是不少機車族熱愛的朝聖地，不少騎士在此路段壓車、翹孤輪炫技，被警方列為治安熱區，暑假期間還出現不少「追焦族」，拿著長鏡頭「大砲」拍攝機車騎士過彎壓車的畫面。

警方除了取締的違規機車騎士，也對「追焦族」進行勸導，希望不要助長騎士炫技的風氣，但反被不少「追焦族」抱怨警察管太多，甚至還與取締勸導的員警發生「熱烈討論」。

鼓山警分局在5、6日週末假期在萬壽路段加強取締翹孤輪、壓車、飆車等違規行為，累計2天在壽山地區取締無照駕駛10件、改裝車7件、未戴安全帽3件、闖紅燈2件、未依標誌標線行駛2件等，共計24件交通違規，

分局統計，今年度在該路段共取締258件交通違規，其中開單舉發10件危險駕駛、移送6件公共危險罪、函報環保局120件噪音通知到檢。