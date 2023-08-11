遭點名酒駕傷亡嚴重！台中市府公布數據：取締數六都第二

▲「取締數六都第二」台中市府杜絕酒駕，祭24小時全天候攔查。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台灣酒駕防制社會關懷協會日前公布數據指出，今年1到5月台中市酒駕死傷增55%竄升全國第一。對此，台中市府表示，為防制酒駕肇事引發重大交通事故，警方統合全市警力嚴打酒駕，加強易酒駕肇事路段取締，統計今年1月1日至112年5月31日共取締酒駕交通違規3519件，件數排名六都第2；另統計台中市酒駕死亡16人，較去年同期20人減少4人，將持續努力。

針對今年酒駕受傷人數相較去年有增加情形，市府也提到，警察局持續強化執法，嚴密規劃每月8至10次專案勤務，運用警政數據分析，針對易酒駕時段、路段及區域，以「24小時全天候」機動巡守與攔檢，全力降低酒駕肇事機率。

▲台中市統計今年今年1月到5月酒駕死亡16人，較去年同期20人減少4人。（圖／台中市政府提供）



另外，警察局也規劃「溯源專案」，釐清酒駕肇事起因，請餐飲業者協助代客叫車或提供代駕服務，若無配合，第一、二次以書面勸導，第三次將運用「第三方警政」，結合市府相關局處督促業者配合辦理，減少酒駕發生。

市府表示，防制酒駕人人有責，市府各局處會與警察局攜手努力，強化執法與宣導，只要查獲一律嚴懲重罰，比如依規公布酒駕與拒測累犯的姓名與照片，另也針對酒駕同乘者提高「連坐罰」金額；同時也要求各餐廳業者配合宣導代駕服務，各局處聯手防制酒駕，守護市民安全。