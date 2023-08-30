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社會 社會焦點 保障人權

結婚18年「親友全沒見過老婆」　人夫1理由恢復單身

記者黃翊婷／台北報導

阿華（化名）透過他人介紹與中國籍女子佳佳（化名）辦理結婚登記，但對方並未一起來台同住，婚後18年間親友從來沒有見過妻子，他以雙方是假結婚為由，向法院訴請離婚。不過，台北地院法官認為，沒有證據證明阿華與佳佳是假結婚，但佳佳婚後至今從未入境台灣也是事實，最終仍裁定准許阿華的請求，判准兩人離婚。

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲阿華與佳佳結婚，雙方婚後卻分居長達18年。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿華在判決書中主張，他和佳佳無意結婚，雙方婚前素不相識，沒有感情基礎，婚後佳佳也沒有來過台灣，這18年來親友從未見過他的妻子，他對佳佳的背景、老家或親友狀況也不清楚，這段婚姻關係根本就不存在。

阿華接著表示，退一步而言，就算兩人當時有意結婚，佳佳婚後從未與他聯繫，也沒有入境台灣，迄今未負同居義務，有違背履行同居義務的客觀事實，屬於惡意遺棄，夫妻倆長期分居兩地，期間沒有往來，婚姻關係早已名存實亡，雙方可歸責程度相同，這才決定向法院訴請離婚。

雖然經過法院合法通知，佳佳並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明，但她在中國打離婚官司時曾表示，當年是經他人介紹認識阿華，兩人辦理結婚登記手續、領取結婚證書，但沒有舉辦婚禮以及同居，辦好手續之後阿華說要先回台灣處理事情，期間只打來幾次電話，之後便音訊全無，她經過多方打聽，也不知道丈夫的確切下落。

台北地院法官認為，阿華主張雙方是假結婚，但並未對此舉證，這部分的說詞不足採信；不過，佳佳婚後確實從未入境台灣，在中國請求離婚也已獲判准許，可見夫妻倆都沒有繼續維持婚姻的意願，雙方均可歸責，最終裁定准許阿華的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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