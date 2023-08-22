拒分手刪光女友IG「2千粉絲」　外送員反賠36萬元

記者黃翊婷／台北報導

25歲何姓外送員不滿蔡姓女友提分手，竟在2021年8月18日晚間10時許闖進女友家，搶走手機刪除2、3000張照片，並竄改LINE、IG帳密，隔天再使用自己的手機登入女友IG，刪光2000多名粉絲。台北地院法官審理後，考量到何男同意賠償36萬元，日前依侵入住宅、強制等4罪，判處拘役100日，得易科罰金10萬元，緩刑3年。

▲何男氣到刪光女友IG的粉絲。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，何男與蔡女曾是同居的男女朋友關係，他因為不滿被分手，2021年8月18日晚間10時許跑到女友租屋處門口埋伏，等到人一出現並打開房門，隨即強行闖入屋內，同時搶走女友手機以防報警，接著憑記憶解鎖，先是查看LINE、IG的對話訊息紀錄，再竄改帳密，最後刪除手機內多達2、3000張的私人照片。

沒想到何男到此還不罷休，2021年8月19日、20日他以自己的手機登入蔡女的LINE帳號，將對方的對話紀錄複製下來，接著登入IG，刪除對方2000多名粉絲以及至少15則訊息。蔡女發現之後，決定不再繼續隱忍，自行前往警局報案並提告。

台北地院法官認為，何男因為感情糾紛就闖入蔡女住處，還搶走手機阻止報警，任意刪除女方手機內的資料，行為實屬不該，考量到他已坦承犯行，也與蔡女達成和解，同意賠償36萬元，應該已知悔改，不會再犯，最終依侵入住宅罪、強制罪、無故入侵他人電腦相關設備罪、無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處拘役100日，得易科罰金10萬元，緩刑3年，全案仍可上訴。