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海葵大鬧高雄「8萬戶大停電」　台電搶修30hrs還剩8戶

▲▼海葵大鬧高雄「8萬戶大停電」，台電動員搶修30hrs...剩下最後8戶。（圖／台電提供）

▲海葵大鬧高雄「8萬戶大停電」，台電動員其他縣市人力全面搶修。（圖／台電提供）

記者賴文萱／高雄報導

海葵颱風為高雄地區帶來顯著風雨，造成8萬戶大停電，台電高雄、鳳山區處昨（4）日總計動員包括苗栗、台中、彰化、嘉義、台南區處，及兩區處同仁合計共468位、承攬商80位，持續針對停電區域加派人力搶修。截至今日剩最後於美濃黃蝶翠谷的8戶受落石影響仍停電，將持續現場搶修。

▲▼海葵大鬧高雄「8萬戶大停電」，台電動員搶修30hrs...剩下最後8戶。（圖／台電提供）

▲▼大社區因颱風影響導致樹木壓線，台電同仁昨日於現場搶修。（圖／台電提供）

▲▼海葵大鬧高雄「8萬戶大停電」，台電動員搶修30hrs...剩下最後8戶。（圖／台電提供）

台電指出，海葵颱風所帶來的災害影響，高雄區處總停電戶數約2萬9千戶、鳳山區處總停電戶數約5萬1千戶，總計影響約8萬戶。兩區處分別在昨天晚間9點、11點就可搶修的停電用戶完成搶修復電，目前於美濃黃蝶翠谷的8戶，因受到落石影響，考慮人員安全，於今日持續前進現場搶修。

因應海葵颱風來襲，高雄與鳳山區處除了動員大量人力，也出動包括昇空車94輛、吊臂車54輛、工程車74輛、卡車17輛、挖土機3輛、發電機52台，連夜冒雨徹夜搶修，並於搶修完成復電後，動員人力向高雄各行政區區、里長確認區域內的里民是否皆已復電完成。

▲▼海葵大鬧高雄「8萬戶大停電」，台電動員搶修30hrs...剩下最後8戶。（圖／台電提供）

▲海葵大鬧高雄「8萬戶大停電」，台電動員搶修30hrs...剩下最後8戶。（圖／台電提供）

另台電公告已復電地區，倘若仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911 客服專線，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。

台電表示，感謝這次風災多數地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，台電高雄區處也提醒民眾，雖然海葵颱風已逐漸遠離，但近期若出現豪雨，看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

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