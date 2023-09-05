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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘提「讓大哥做4年」？　沈富雄轟：天下沒有臉皮這麼厚的

▲▼鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，前立委沈富雄4日開轟，他已經呼籲全國軍民同胞們，通通不要理郭台銘，郭台銘宣布參選以後，是為世人所唾棄，太平洋兩岸、海峽兩岸沒有任何人講郭台銘的好話，只有他還在做夢，更痛批「天下沒有臉皮這麼厚的，你樣樣輸人，但卻樣樣要人家讓你。」

對於郭台銘宣布投入總統選戰，民進黨秘書長許立明日前在中常會提出「4不」，要求針對郭台銘連署一事，不涉入、不評論、不參與、不嘲諷，應深化民主改革，提出更多更好的政績和政策，才能爭取國人最大的支持。

對此，沈富雄昨日在節目《POP大國民》中透露，若民進黨高層認為，郭台銘繼續參選對他們選情比較好的話，「那民進黨是一個不聰明的黨」，但他覺得，民進黨不會不聰明到這種程度。他說，他已經呼籲全國軍民同胞們，通通不要理郭台銘，郭台銘宣布參選以後，是為世人所唾棄，太平洋兩岸、海峽兩岸沒有任何人講郭台銘的好話，只有他還在做夢。

「誰跟他喝咖啡？誰跟他喝奶茶？他不管什麼都是落後在最後一名。」沈富雄開轟，不跟郭台銘談還好，若跟他談、給他機會，他就講「拜託給大哥先做四年」，除了這個以外，他有其他的選擇嗎？他沒有給你選擇的餘地，痛批「天下沒有臉皮這麼厚的，你樣樣輸人，但卻樣樣要人家讓你。」

不過，針對外界傳出郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜會面時，曾說「讓大哥先做4年」，主流民意大聯盟發言人黃士修日前否認，雙方僅是「破冰寒暄」，完全沒談政治議題。

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