俄防長向金正恩提議「朝中俄海上聯合軍演」　南韓國情院證實了

▲俄羅斯國防部長蕭依古與北韓領導人金正恩會面。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

南韓國家情報院4日表示，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）7月訪問平壤時，向北韓最高領袖金正恩提議，要舉行北韓、中國及俄羅斯的海上聯合軍演。

《韓聯社》引述國會情報委員會幹事劉相凡說法報導，國情院院長金奎顯4日在閉門會議上表示，根據掌握情報，蕭依古晉見金正恩時，正式提議舉辦3國聯合軍演。此前，國情院曾向國會報告，金正恩「一對一」接見蕭依古，並且針對2國軍事合作框架達成共識。

▲7月27日的北韓戰勝節閱兵儀式上，金正恩與蕭依古、李鴻忠站在一起。（圖／路透）

7月27日，北韓在平壤舉行「戰勝節」70周年閱兵儀式，亮相軍武包括新型固態燃料洲際飛彈（ICBM）火星-18型、火星-17型，以及北韓仿美設計的無人偵察機等。金正恩兩側分別站著蕭依古及中國代表團團長李鴻忠，顯示出朝、中、俄關係日益密切。

隨著美日韓鞏固結盟，北韓今年依舊頻繁試射飛彈，最近一次是2日凌晨進行「戰術核攻擊」演習。官媒《朝中社》更形容，8月31日結束的美韓「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演「更露骨顯示出軍事對決的企圖」，並宣稱這種「狂妄性與危險性是史無前例的」。

8月4日，北韓政府也曾譴責美國軍援台灣，宣稱此舉反映華府威懾中國的「險惡意圖」，將讓區域緊張加劇至「戰爭引爆點」。