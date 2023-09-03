海葵出海再整合詭步拖慢！高雄戒備「大雷雨」　3地區風雨越來越強

▲海葵快速過山、快速整合。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

高雄戒備！中央氣象局指出，11號中度颱風「海葵」今（3日）午登陸後，已於今晚從高雄出海，雖然陸上警戒範圍縮小，但「最強風雨」入夜後才要開始。氣象專家認為，海葵颱風中心快速過山、快速整合，維持相當完整，高雄風雨將越來越大，慎防淹水，且由於出海受牽制影響，移動速度將明顯放慢，暴風圈要完全脫離陸地恐將拖到明天傍晚。

氣象局最新觀測，海葵過去3小時強度稍減弱，6小時內有減弱為輕度颱風的趨勢。今晚8時左右海葵於高雄市梓官區附近出海，向西北西移動，中心目前在高雄西北方近海，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，今晚9時15分針對高雄發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至10時15分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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災害預報士賈新指出，海葵登陸附近陣風最高在都歷達16級，「大概是海葵最強的紀錄了」，至於雲林以南的風因颱風受地形破壞影響，大致晚上開始會逐漸明顯。

天氣風險公司分析，海葵颱風的中心今天過山穿越南台灣，出海後將持續向西緩慢移動，因受到季風低壓環流的牽制以及台灣地形的影響，出海後移動速度會明顯放慢下來，暴風圈要完全脫離陸地可能要一直拖到明天傍晚。隨著風向改變，南台灣的風雨正在快速轉強，一直到明天上午，台南、高雄、屏東都是風雨最劇烈的時候，由於海葵南側環流較北側寬廣，南部會有長時間的強風驟雨，慎防山區土石災害、沿海低窪海水倒灌。

▼海葵出海後將受牽制，速度減慢。（圖／中央氣象局，下同）



天氣風險公司預估，明天海葵暴風圈仍籠罩中南部，加上風向為西南到偏南風，嘉義以南持續會有較明顯的風雨，花東地區也還是會有陣陣風雨，北部地區以及雲林以北區域受外圍環流影響，以陣雨為主，偶有較強的陣風。明晚颱風暴風圈離開陸地，颱風強度也有減弱趨勢，受外圍環流影響，南部地區仍有較大的雨勢，其他地方也會有短暫陣雨，風力的部分則將會持續減小。

「觀氣象看天氣」粉絲團則指出，海葵登陸後，嘉義以北接下來風雨也不會太大，沿海陸地風力會較強一些，嘉義以南的台南、高雄、屏東今夜至明天凌晨過後風雨會逐漸加大，由於海葵中心快速過山且整合快速，中心出海後還相當完整，移動緩慢，目前高雄部分地區風雨越來越大「高雄戒備！」屏東、台南也都可能出現持續性較強的風雨。

▼海葵出海後南台灣風雨將越來越強。

