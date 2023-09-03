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海葵颱風來襲　台中市部分紅黃線路段開放停車

▲▼盧秀燕－海葵颱風災前整備會議。（圖／台中市政府）

▲盧秀燕表示，考量中台灣共同生活圈的民眾安全，台中市明日採用預防性放假。（圖／台中市政府）

記者白珈陽、董美琪／綜合報導

海葵颱風襲台，台中市政府已宣布明(4)日停止上班上課，交通局表示，因應民眾停車安全，台中市15公尺以上平面道路的紅黃線路段、環中路八段(福泰街至環河路一段)以及所轄豐原大道陸橋開放停車，並暫停路邊停車格收費。

台中市表示，相關因應措施在市府宣布恢復上班日上午7時停止適用，也提醒搭公車的民眾，明日市區公車、小黃公車及梨山幸福巴士也將全面停駛。

交通局指出，平面道路紅黃線路段開放停車期間，請民眾應順向靠邊停放，道路維持雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，若是法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

▲▼盧秀燕－海葵颱風災前整備會議。（圖／台中市政府）

為避免颱風豪雨危及民眾生命、財產安全，交通局在海葵颱風來襲時，開放部份路段停車，也籲請民眾密切注意恢復禁止停車時間，颱風過後請立即移開車輛，以維行車安全與順暢，並請於車輛擋風玻璃預留電話號碼，以利聯絡。

交通局提醒，全市路邊停車格及公有路外無柵欄機管制平面停車場，在颱風天停止上班期間暫停收費，有柵欄機管制的平面及所有立體停車場(含地下停車場)，則皆照常收費。

公車部分，台中市公車為確保行車安全，市區客運、小黃公車及梨山幸福巴士於明日全面停駛。此外，台中市公共自行車租賃系統於明日凌晨2時起全面暫停營運，暫停營運期間車輛可歸還不可借出，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

▲▼盧秀燕－海葵颱風災前整備會議。（圖／台中市政府）

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