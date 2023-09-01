噁男被OL香水吸引頻跟蹤　辯「購物巧遇」法官打臉判拘役

▲陳男被女子身上香水味吸引，多次尾隨。（示意圖／視覺中國CFP）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名陳姓男子去年（2022年）6月間多次跟蹤女子小惠（化名），小惠發覺後報警處理，陳男說是因受到女子身上香水味所吸引，未料陳男收了警方交付的告誡書之後仍騎機車尾隨。小惠提告後，台中地院依跟騷罪判拘役50日，可易科罰金；陳男提起上訴，辯稱是購物剛好遇到小惠，二審勘驗相關監視器，發現他一路尾隨女子，還趁停等紅燈持手機拍攝，不採信辯詞駁回上訴，全案確定。

起訴指出，陳姓男子在去年6月9日、13日、14日等3天上午，在台中市神岡區一家超商開始尾隨小惠，一路跟到小惠的上班公司，還在外面徘迴、觀察盯梢，等到小惠打卡進公司才離開。小惠14日發現噁男行為後，當天下班就前往警局報案，並向警方申請書面告誡。

陳男收到告誡書後，隔一周又在小惠上班之際，同樣在一早騎車一路跟隨，甚至在停等紅綠燈時，拿著手機對著女子，疑似有跟拍嫌疑，小惠轉頭發現陳男竟然又出現在身邊，趕緊報案，陳男也趁機落跑。

陳男到案坦承，有收到警方交付的書面告誡書，但因為對小惠身上香水味感到好奇，才會不斷跟蹤。檢方調查偵結，事後依2個跟蹤騷擾罪嫌起訴陳男。

一審時，陳承認自己被小惠身上香水味吸引，在收到告誡書之前確有跟蹤行徑，但後來騎機車與小惠相遇那天，他只是去買快篩劑、順便買早餐，沒有要跟人的意思，法官不採信辯詞，依實行跟蹤騷擾行為罪判處拘役50日，可易科罰金。

陳男不服提起上訴，同樣辯稱只是在購物時巧遇小惠，法官勘驗當日監視器，顯示陳男騎機車一路從神岡神林路與大林路口，尾隨小惠至神林路與三民南路口，還用手機拍攝小惠，而陳男還曾於警訊表示，他當時與人相約在神林路見面，剛好小惠就行經附近。

二審認為陳男前後辯詞不一，顯然是卸責之詞，不足採信，上訴無理由，予以駁回，全案確定。