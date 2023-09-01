陸半年汽車出口234萬輛　超越日本後繼續領跑全球第一　

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署數據顯示，上半年汽車整車出口234萬輛，同比增長76.9%，繼Q1汽車出口首次超越日本後，持續穩坐全球第一。其中，新能源汽車（電動車，下同）出口79.5萬輛，同比增長112.7%，成為大陸躍升全球最大汽車出口國的最大助力。

《澎湃新聞》報導，7月3日，中國第2000萬輛新能源汽車在廣州廣汽埃安生產線下線。從第1輛到第1000萬輛，中國用了27年；從第1000萬輛到突破2000萬輛，中國僅用了17個月。

中汽中心資深首席專家、中國汽車戰略與政策研究中心總工程師吳松泉透露，這結果並不代表大陸品牌已在海外站穩腳跟，「中國汽車出口總量大，但在大部分單一市場份額佔比小，且品牌眾多，還不能跟歐美日韓的汽車品牌分庭抗禮。」

歐洲市場在2023年上半年自大陸進口約35萬輛電動車，歐洲同期電動車總銷量約141.9萬輛，市佔率約25%，但大陸電動車品牌較多，單一品牌銷量不敵其餘跨國品牌。

2023上半年歐洲電動車品牌銷量排行榜中，只有上汽名爵衝進前十；車型銷量排行榜中，上汽MG4和吉利與volvo共有的Polestar 2分別位居第8名和第18名，領跑者除特斯拉外，均出自傳統跨國車企。當地市場一直由本土品牌主導，日系、美系、韓系為第二梯隊。現階段的大陸電動車，還無法靠差異化及性價比優勢後來居上。

重慶長安汽車國際銷售服務有限公司總經理宋爽表示，跨國車企已在主要海外市場深耕數十年，品牌形象早已樹立，「歐盟還正研判對中國新能源車企發起反傾銷、反補貼調查，藉此對中國新能源車徵收額外關稅。」