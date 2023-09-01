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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟蔡政府將國家帶向戰爭　藍黨團：台北美國學校已有家長送孩子出國

▲李德維（左）、林為洲出席國民黨團1日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李德維（左）、林為洲出席國民黨團1日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（1日）舉行記者會，表示蔡政府明年元旦開始延長兵役1年，且編列超過6800億元國防預算，顯見兩岸情勢相當緊張；國民黨團不反對任何加強國防政策與作為，但造成兩岸緊張，執政黨須負最大責任。國民黨團首席副書記長李德維提到，兩岸是和平還是戰爭？人民會用腳投票，據他個人了解，有許多家長擔心孩子必須服兵役，台北美國學校已經有家長將孩子送出國外就讀。

國民黨團1日上午舉行「蔡政府執政留下最嚴重的爛尾樓～將國家帶向戰爭險境！」記者會，會中藍委林為洲表示，根據媒體民調顯示，18至29歲年輕人有7成6擔心兩岸開戰，但國安局一再強調，中共武力犯台能力還不足，台海爆發戰爭的可能性不高，倘若國安局所言為真，為何蔡政府從明年元旦開始延長兵役1年，且編列超過6800億元國防預算，顯見兩岸情勢相當緊張，蔡政府卻不斷自打臉。

林為洲指出，再從志願役申請退伍人數來看，2022年1-12月共有4066人退伍，個人申請3756人佔92.4%，遭到汰除有310人佔7.6%，其中申請退伍原因以「生涯規劃」最多佔43.2%，其次是「適應不良」佔35.2%。林分析，公教人員延長退休時間，起因於年金被蔡政府大砍之後，於是年齡滿65歲才退休；反觀軍人同樣也被砍年金，卻有高比例人數急於申請退伍，兩岸關係緊張恐是主要因素。

林為洲表示，兩岸緊張重要指標在於，義務役役期從4個月延長為1年，軍事教育召集從5-7天延長為14天，軍事教育召集從2年一訓改為1年一訓，最重要的是明年國防預算突破6800億元。林為洲強調，國民黨團不反對任何加強國防政策與作為，但是造成兩岸緊張，執政黨必須負起最大的責任。

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維則說，兩岸是和平還是戰爭？人民會用腳投票，企業用新台幣投票，近日台幣不斷貶值，來到32元新台幣換1美元，甚至有財經專家預言，台幣還會持續下探。據他個人了解，有許多家長擔心孩子必須服兵役，台北美國學校已經有家長將孩子送出國外就讀，美國學校學生出國比率越來越高，同時也有部分其他外校學生，轉到台北美國學校，在為將來做準備。

李德維表示，台灣民眾有免於恐懼的自由，民進黨政府不要只會編列龐大軍事預算，要思考拿出更好的兩岸政策，讓兩岸情勢冷卻下來，不要走向戰爭，這是2300萬人共同心願，民進黨不要再玩政治遊戲，激化兩岸關係獲取政治紅利，這將是非常危險。

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