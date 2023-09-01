索尼新旗艦Xperia 5 V主打隨拍隨剪　超美成像專攻創作者

▲ Sony 發表新款智慧型手機 Xperia 5 V。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

索尼（Sony）在 9 月 1 日發表新款智慧手機 Xperia 5 V，本次亮相的機型搭載旗艦級雙層式架構 CMOS 感光元件Exmor T for mobile，主打高畫質拍照表現並且簡單就能拍出影片上傳，台灣售價 32,900 元，預計接下來將會在近期正式上市。

Xperia 5 V 承襲旗艦款 Xperia 1 V 同樣搭載最新 Exmor T for mobile 感光元件，主打不受環境限制皆能拍攝高畫質清晰影像，同時也導入源自 Sony Cinema Line 電影攝影機的 S-Cinetone for mobile 技術，根據索尼表示，本次發表的 Xperia 5 V 人像散景表現也比前代機種大幅提升，可媲美專業單眼相機。

這次鏡頭組採用雙鏡頭三焦段設計，涵蓋超廣角 16mm、廣角 24mm 及標準 48mm 三個焦段，配有 Exmor T for mobile 感光元件的主鏡頭具備更強的感光能力及降噪效果，新技術讓廣角焦段 24mm 與具備相當於兩倍光學焦段拍攝能力的 48mm 標準焦段， 在更加拉近拍攝主體的同時也能保持無損畫質。

▲ 這次主打影音工具讓你更輕鬆剪片。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Sony Xperia 5 V 鏡頭組。（圖／記者樓菀玲攝）

Sony 大幅強化了手機的拍攝表現，搭配這次針對影音功能推出的自動剪輯 Video Creator 影片製作器，使用者只要在設定影片長度後挑選照片、影片及音樂，大約只要 1 分鐘的時間就能快速出片，另外 Xperia 5 V 亦搭載收音麥克風，環境人聲吵雜的環境之下，麥克風依然可優先擷取拍攝者的聲音，確保清晰的音質。

除此之外，Xperia 5 V 採用了本家 BRAVIA 技術處理器 X1 for mobile 及 OLED 面板，搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 處理器及 Elite Gaming，電池容量則是 5,000mAh，據稱可藉由獨特省電技術可較前代機種減少 20% 的耗電量，獨家充電優化技術能減緩電池老化速度，使用三年最大容量依然達 80% 以上。

Xperia 5 V（8GB RAM／256GB ROM）推出「哇酷黑」、「哇酷白」與「哇酷藍」三種質感配色，台灣售價為 32,990 元。

▲ Xperia 5 V 共有三色可選。（圖／記者樓菀玲攝）