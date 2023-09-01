快訊／太魯閣出軌車廂再找到「4片頭蓋骨」！他曝：家屬滿憤怒

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

交通部日前邀請日本學者專家訪台，8月31日由台鐵局長率隊前往台鐵富岡機廠勘查「太魯閣出軌」意外的事故車廂，不料，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君竟在車廂中找到死者的頭蓋骨碎片，引發外界關注。鐵警局刑大鑑識人員1日上午前往富岡機廠進行鑑識，並搜集列車乘客遺物中，罹難者家屬委任律師凃冠宇透露，今日的蒐證再找到約4片頭蓋骨。

▲太魯閣出軌車廂今重新採證，罹難者家屬委任律師透露，現場再搜出幾片頭蓋骨。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

台鐵太魯閣號2021年4月2日發生出軌意外，為近60年來死傷最慘重的事故，造成49死213傷的悲劇。台鐵局長杜微邀請日本專家學者8月31日來台，同行者還有部分罹難者家屬以及王薇君，不料，過程中王薇君竟在車廂內找出一片罹難者的頭蓋骨，引發社會關注。

台鐵刑大鑑識人員、台鐵人員1日上午前往富岡機廠進行現場採證，並搜集乘客遺物，太魯閣號罹難者家屬委任律師凃冠宇則到場陪同。凃冠宇一早接受訪問時表示，因昨日發現車廂內還有罹難者頭蓋骨，家屬們第一時間聽到消息滿震驚，認為怎麼可能會有這樣的情況發生，並指出，事故發生後應該會有比較細部的釐清、整理，質疑相關單位「在前面的程序上有什麼疏失」。

凃冠宇指出，今天在現場「遺骸的部分，還有再找到幾處的頭蓋骨，比較多的部分是罹難者遺留的衣物、電子產品、手機、皮包之類的東西，剛剛意外有發現，比較大型的是乘客電動代步車」，家屬之前看到有這樣的東西遺留在現場，畢竟事發都2年了，還能找到家人的東西，是滿觸景傷情的，也感到滿憤怒、難過的。他稍早透露，現場找到的頭蓋骨大約有4片，大小約2、3公分寬左右。