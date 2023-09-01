ET民調／侯友宜支持度衝第2　柯文哲郭台銘陷麻花糾纏

▲賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘。（圖／合成圖）



記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前正式宣布參選2024總統選舉， 根據《ETtoday民調雲》最新民調，在民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、郭台銘4人競逐狀況下，支持度分別為賴35.3%、侯21.4%、柯17.6%、郭17.2%，柯支持度受到郭直接影響陷入拉鋸，侯則躍居第2；另外，賴、侯支持度差距13.9個百分點，賴持續領先群雄。

▲《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲，下同，點圖放大)



根據《ETtoday民調雲》此次總統選情調查，若選戰只有三腳督時，賴清德支持度37.6%，柯文哲支持度24.3%，侯友宜支持度24.2%，賴、柯支持度差距13.3 個百分點。

但若進入四腳督，民調則起了重大變化。根據調查，若郭台銘完成連署並正式參選，與賴清德、侯友宜、柯文哲4人競逐，支持度分別為賴清德35.3%、侯友宜21.4%、柯文哲17.6%、郭台銘17.2%。

相較賴清德、侯友宜與柯文哲3人競逐情況，若郭台銘加入戰局，侯友宜支持度躍居第二，而柯文哲支持度明顯下滑6.7個百分點，侯友宜與賴清德的支持度也分別下滑2.8與2.3個百分點。

根據交叉分析，四腳督的競逐狀況，賴清德各項指標上幾乎都具明顯優勢，在地區上，北中南都居領先地位，南部地區支持度高達41.2%，而在性別方面，賴清德女性支持度37.1%；各年齡層的支持度也都領先對手，其中又以40-49歲（39.6%）為主。且民進黨支持度93.5%、泛綠支持度79.2%，在認同者中獲得相對較高的支持度。

在侯友宜部分，東部離島地區支持度31.6%為4人最高，男性支持度23.6%、支持者以50-59歲（28.1%）、60歲及以上（34.1%）為主，國民黨認同者的支持度68.2%、泛藍認同者支持度34.9%，顯見侯在整體泛藍認同者的支持度、也就是「鐵票程度」，不如賴與民進黨或泛綠間的關係。

而柯文哲部分，男性支持度20.6%，女性支持度只有14.8%，是4人當中最低的，顯然還沒有擺脫仇女標籤。至於支持者年齡層集中在20-29歲（34.6%）、30-39歲（29.9%）；而民眾黨認同者支持度84.3%、泛藍認同者支持度22.4%、不支持任何政黨者的支持度有22.8%。

至於郭台銘部分，支持者年齡集中在40-49歲（20.4%），泛藍認同者支持度28.9%、不支持任何政黨者的支持度26.6%，這2個族群中獲得相對較高的支持度。

《ETtoday民調雲》於8月29日至30日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1495份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.53%。