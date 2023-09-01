印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　3國混血身份曝光

▲印度正妹引起討論。（圖／翻攝自instagram／krilovee._）



記者崔子柔／綜合報導

近日一名印度混血正妹引起PTT熱議，不少鄉民看了直言「這個種姓高到你見到他要下跪」，不過她本人未曾對此做出回應。

一名網友日前在PTT發布一系列照片，「她是說她是印度人啦，但是我看不像」，因為這位正妹有著大長腿，身材高䠷皮膚又白皙，五官也相當精緻，讓他忍不住說，「是不是有什麼黑科技？」

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▲挺到不留餘地的鼻子。（圖／翻攝自instagram／krilovee._）



文章引起網友熱議，不少人說，「這個種姓高到你見到他要下跪」、「高種姓的皮膚都很漂亮」、「越白的種姓越高階」、「這一看就高種姓」、「印度女子的輪廓很好看的」、「高階種姓是白人阿」、「印度美女演員很多都白的」。

▲這位妹子其實也有日本血統。（圖／翻攝自instagram／krilovee._）



不過從這位正妹「Kriti」的IG可見，她是日本、韓國、印度混血，目前居住在日本，本身沒有透露過種姓階級。Kriti在IG有43萬人追蹤，YouTube頻道也有39萬人訂閱，因為職業是模特兒，常分享美容、時尚、穿搭等內容。

▼Kriti也常常走秀，台風穩健。（圖／翻攝自instagram／krilovee._）

