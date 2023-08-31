　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／中捷塗鴉客IG曝！6天前現身台北中正區…新苦主是東京地鐵

▲疑似塗鴉怪客IG。（圖／記者游瓊華攝）

▲疑中捷塗鴉客IG曝光，6天前現身台北中正區，東京地鐵也遭殃。（圖／翻攝IG）

記者游瓊華／台中報導

台中捷運一列停放在中捷高鐵台中站尾軌處的備用車日前遭人胡亂塗鴉，檢警追查發現，係2名捷克、德國籍男子持油壓剪剪斷鐵絲網闖入，並在車廂外觀塗鴉，但2人已出境，並搭機前往日本。現該塗鴉怪客IG也流出，每篇貼文都是炫耀在各國列車車廂塗鴉，地點遍及美國、舊金山、布拉格等，7天前還貼出在台北中正區的街頭照片。最近打卡地點在東京，疑似宣告最新動手地點外，也PO出「戰果」。

▲疑似塗鴉怪客IG。（圖／記者游瓊華攝）

▲從疑似塗鴉怪客IG限時動態可發現，7天前曾到台北中正區，疑似在宣告。（圖／翻攝IG）

塗鴉怪客犯案地點遍及全球，即使有露臉，也會馬賽克或是戴口罩，以避免被發現，包括舊金山、柏林、紐約、多倫多以及丹麥等，車廂上都被塗上與中捷相同的「HASH」。最新打卡點在日本東京，最新貼文就是東京地鐵，且列車已遭塗鴉成功。

▲獨／疑中捷塗鴉客IG曝光，6天前現身台北中正區…東京地鐵也遭殃。（圖／翻攝IG）

▲同團塗鴉怪客也曾到多倫多犯案。（圖／翻攝IG）

24日晚間台中捷運車廂遭人亂塗鴉，警方獲報後立即組成專案小組追查，並報請台中地檢署指揮偵辦，動員超過400人次警力，過濾超過150組路口及私人監視器，於29日掌握2名涉案嫌疑人身分，確認1名為德國籍及1名捷克籍男子犯案。

▲史上首次！遭剪圍籬入侵塗鴉，中捷花6小時清車廂外觀，不只開罰還要求償。（圖／台中捷運提供）

▲中捷24日晚間遭人剪圍籬入侵塗鴉，最後花6小時才把車廂外觀清乾淨。（圖／台中捷運提供）

這2名男子22日從香港搭機來台，24日犯下此案，且整個犯案過程相當狡猾，為了躲避查緝，大多以徒步的方式進到犯案地點，而過程中還利用偏僻地點進行6次換裝，其中1人還變裝成女性，穿著白色連身裙，頭戴雙辮子假髮，猶如金剛芭比，而另外一人則是全身黑，戴著帽子及口罩。

ET快訊
快訊／澎恰恰慘了！　遭判賠300萬
快訊／上櫃大廠電擊意外！　兒目賭父慘死
快訊／00919第二次配息！　年化報酬率破10％
房東「不租全家改租7-11」　因1失誤要賠100萬
快訊／上櫃公司電擊意外！　男失去心跳
快訊／中華隊開幕戰打澳洲！　先發打序出爐
海葵成「西北颱」！　暴風圈籠罩範圍曝　
美客機遇亂流「到處都是血」！　乘客噴飛撞破行李架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎恰恰要賠300萬！收錢卻沒辦演唱會　廠商提告勝訴

新北再增3處科技執法！全面守護學童和行人　明起違規最高罰6000

快訊／220v成催命符！上櫃高爾夫大廠電擊意外　兒目賭父慘死

快訊／北宜公路49.5K落石單向通車　工務段搶救預計7時恢復雙向

獨／中捷塗鴉客IG曝！6天前現身台北中正區…新苦主是東京地鐵

溫泉鄉景點礁溪湯圍溝「悠遊小徑」　排水溝被染成「牛奶河」

粗心貨車司機「鷗翼」門未關閉　撞斷號誌桿再壓毀無辜汽車

快訊／永和公車碰撞左轉騎士！機車卡車頭　他多處擦挫傷送醫

亞洲第3隻電偵警犬「晶圓」結訓返台　虛擬貨幣冷錢包都能嗅出

快訊／上櫃高爾夫大廠傳工安意外　男遭電擊失去心跳倒6m高台

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

澎恰恰要賠300萬！收錢卻沒辦演唱會　廠商提告勝訴

新北再增3處科技執法！全面守護學童和行人　明起違規最高罰6000

快訊／220v成催命符！上櫃高爾夫大廠電擊意外　兒目賭父慘死

快訊／北宜公路49.5K落石單向通車　工務段搶救預計7時恢復雙向

獨／中捷塗鴉客IG曝！6天前現身台北中正區…新苦主是東京地鐵

溫泉鄉景點礁溪湯圍溝「悠遊小徑」　排水溝被染成「牛奶河」

粗心貨車司機「鷗翼」門未關閉　撞斷號誌桿再壓毀無辜汽車

快訊／永和公車碰撞左轉騎士！機車卡車頭　他多處擦挫傷送醫

亞洲第3隻電偵警犬「晶圓」結訓返台　虛擬貨幣冷錢包都能嗅出

快訊／上櫃高爾夫大廠傳工安意外　男遭電擊失去心跳倒6m高台

張立昂酒後失控「遭警上銬」！　老闆柴智屏說話了：要修身養性

誰說業務沒時間玩？永慶房屋員工旅遊超chill！

約翰尼斯堡大火增至73死50多傷　傳廢墟大樓裡面住200人

「四方無形毛孩請稍等」餐廳老闆超暖　分桌標示普渡：不怕被搶走

《樂高 2K飆風賽車》全平台周末免費玩　自己的賽車自己造

澎恰恰要賠300萬！收錢卻沒辦演唱會　廠商提告勝訴

眼睛痠脹頭暈怎麼辦？1分鐘按摩手技排解壓力超快速

快訊／兄弟決定割捨泰樂！註冊新洋將　恰總：艱難決定

新北再增3處科技執法！全面守護學童和行人　明起違規最高罰6000

玩太空球「意外腦傷」歷劫　8歲女童發起暖心募款：想幫其他孩子

機車底下出現不明「有毛虎斑蛇」　他嚇問有毒嗎？網笑：會上癮

社會熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

羅淑蕾告郭新政盛竹如　二審逆轉有罪

少女遭4女霸凌　施暴者父竟嗆：是她太白目

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女回應了

即／高雄小牛+BMW挨8槍　車主曾砍傷超艾夾

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

緯創保全拉水線失去心跳　電擊醒來問：火滅了嗎

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

詐團「S姊」不認罪求交保　檢開砲了

日籍通告藝人租屋處惡火！現場畫面曝光　冷氣全燒爛

殺警「星二代」爽服外役監　北監加倍懲處

更多熱門

相關新聞

新北也有噴漆怪客　眼鏡行大門遭塗鴉報警　

新北也有噴漆怪客　眼鏡行大門遭塗鴉報警　

台中捷運一列停放在中捷高鐵台中站尾軌處的備用車，日前遭人胡亂塗鴉，有2名男子持油壓剪剪斷鐵絲網闖入，並在車廂外觀塗鴉；無獨有偶新北市板橋區31日上午11時許，一家眼鏡行也被噴漆塗鴉，警方獲報鎖定涉案人，但店家暫不提告，將約談他到案說明。

台中塗鴉怪客6度變裝！化身長裙雙辮芭比徒步犯案

台中塗鴉怪客6度變裝！化身長裙雙辮芭比徒步犯案

中捷塗鴉客身分曝光　同行：行動失敗

中捷塗鴉客身分曝光　同行：行動失敗

中捷塗鴉客逃6天！雙人組可能身分曝

中捷塗鴉客逃6天！雙人組可能身分曝

闖台北捷運機廠「塗鴉列車」監視器畫面曝

闖台北捷運機廠「塗鴉列車」監視器畫面曝

關鍵字：

塗鴉中捷怪客

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

王陽明左手無名指「婚戒消失」

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面