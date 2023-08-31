獨／中捷塗鴉客IG曝！6天前現身台北中正區…新苦主是東京地鐵

▲疑中捷塗鴉客IG曝光，6天前現身台北中正區，東京地鐵也遭殃。（圖／翻攝IG）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運一列停放在中捷高鐵台中站尾軌處的備用車日前遭人胡亂塗鴉，檢警追查發現，係2名捷克、德國籍男子持油壓剪剪斷鐵絲網闖入，並在車廂外觀塗鴉，但2人已出境，並搭機前往日本。現該塗鴉怪客IG也流出，每篇貼文都是炫耀在各國列車車廂塗鴉，地點遍及美國、舊金山、布拉格等，7天前還貼出在台北中正區的街頭照片。最近打卡地點在東京，疑似宣告最新動手地點外，也PO出「戰果」。

▲從疑似塗鴉怪客IG限時動態可發現，7天前曾到台北中正區，疑似在宣告。（圖／翻攝IG）



塗鴉怪客犯案地點遍及全球，即使有露臉，也會馬賽克或是戴口罩，以避免被發現，包括舊金山、柏林、紐約、多倫多以及丹麥等，車廂上都被塗上與中捷相同的「HASH」。最新打卡點在日本東京，最新貼文就是東京地鐵，且列車已遭塗鴉成功。

▲同團塗鴉怪客也曾到多倫多犯案。（圖／翻攝IG）



24日晚間台中捷運車廂遭人亂塗鴉，警方獲報後立即組成專案小組追查，並報請台中地檢署指揮偵辦，動員超過400人次警力，過濾超過150組路口及私人監視器，於29日掌握2名涉案嫌疑人身分，確認1名為德國籍及1名捷克籍男子犯案。

▲中捷24日晚間遭人剪圍籬入侵塗鴉，最後花6小時才把車廂外觀清乾淨。（圖／台中捷運提供）



這2名男子22日從香港搭機來台，24日犯下此案，且整個犯案過程相當狡猾，為了躲避查緝，大多以徒步的方式進到犯案地點，而過程中還利用偏僻地點進行6次換裝，其中1人還變裝成女性，穿著白色連身裙，頭戴雙辮子假髮，猶如金剛芭比，而另外一人則是全身黑，戴著帽子及口罩。